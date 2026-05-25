Un Antonelli imparable domina la Fórmula 1

Los pilotos empiezan aquí a competir en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, para el Gran Premio de F1.

El prodigio Kimi Antonelli está imparable. Este domingo ganó en Canadá su cuarto Gran Premio al hilo y se escapa en la cima del campeonato mundial de Fórmula 1.

El piloto italiano de 19 años aprovechó el abandono de su compañero de equipo, George Russell, para hacer suyo el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, testigo de primera de un tenso fin de semana marcado por disputas entre los dos pilotos de Mercedes.

“Vamos a seguir subiendo el listón”, dijo Antonelli, que semana a semana sigue dando muestras de su talento. Este domingo se convirtió en el primer piloto cuyos cuatro primeros triunfos en Grandes Premios llegaron en carreras consecutivas.

Antonelli venía de ganar en China, Japón y Miami. Solo se le escapó la victoria en Melbourne, en la primera prueba de la temporada 2026, pero que de todas formas quedó en manos de Mercedes con Russell.

“Ha estado un poco caliente”, pero fue “una victoria maravillosa”, exclamó el italiano desde su cockpit.

El inglés Lewis Hamilton, a bordo de su Ferrari, quedó en la segunda posición y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio. Los dos multicampeones tuvieron sus mejores carreras del año.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, volvió a sumar al acabar en la sexta posición, su mejor ubicación en 2026 tras su sétimo lugar en Miami a principios de mes.

Russell, ganador el año pasado y que partió en la pole position, abandonó en el meridiano de la prueba por un problema mecánico. Segundo en la clasificación general, ahora tiene una desventaja de 43 puntos frente a su coequipero.

El británico lideró buena parte de la carrera. Pasó 30 de las 68 vueltas del Gran Premio adelantando y siendo adelantado, en ocasiones incluso rozándose, con la perla italiana.

Ambos tuvieron momentos de altísima tensión durante el fin de semana, con reprimendas públicas de su jefe, Toto Wolff, en la carrera esprint del sábado, donde el británico de 28 años se impuso a su compañero.

Antonelli lo acusó entonces de haberlo empujado de la pista en una maniobra que consideró “desleal”.

Wolff llamó al orden, pero la competitividad de sus pilotos pareció no ceder en Canadá.

En la vuelta 30 del Gran Premio, el Mercedes de Russell se fue recto por la hierba y su coche se detuvo. El británico lanzó entonces a la pista una pieza del habitáculo y golpeó con los puños su monoplaza, manifestando abiertamente su enfado.

“Todo se apagó de repente, sin previo aviso. El motor se detuvo y se quedó sin electrónica”, dijo al final.

Tampoco tuvo suerte el vigente campeón del mundo, Lando Norris, ni su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri (11°).

Tras lanzarse a la cabeza en la salida, al monarca lo llamaron pronto a boxes para cambiar los neumáticos de su monoplaza papaya, antes de volver a entrar por otro problema con las gomas.

En la vuelta 39, el británico se detuvo al borde de la pista con una posible rotura de la caja de cambios y dio por terminada su carrera.

Por otro lado, el español Carlos Sainz, de Williams, acabó noveno, mientras que su compatriota Fernando Alonso, de Aston Martin, y el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, no terminaron.

La máxima categoría del automovilismo volverá al ruedo para la emblemática prueba de Mónaco, que se correrá el 7 de junio.

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) 131 puntos

2. George Russell (Gran Bretaña, Mercedes) 88

3. Charles Leclerc (Mónaco, Ferrari) 75

4. Lewis Hamilton (Gran Bretaña, Ferrari) 72

5. Lando Norris (Gran Bretaña, McLaren) 58

6. Oscar Piastri (Australia, McLaren) 48

7. Max Verstappen (Países Bajos, Red Bull) 43

8. Pierre Gasly (Francia, Alpine) 20

9. Oliver Bearman (Gran Bretaña, Haas) 18

10. Liam Lawson (Nueva Zelanda, Racing Bulls) 16

11. Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 15

12. Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 14

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. Mercedes 219 puntos

2. Ferrari 147

3. McLaren-Mercedes 106

4. Red Bull 57

5. Alpine-Mercedes 35

6. Racing Bulls-Red Bull 21

7. Haas-Ferrari 19

8. Williams-Mercedes 7

9. Audi 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin- Honda 0