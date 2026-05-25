Puro Deporte

Un Antonelli imparable domina la Fórmula 1

La temporada de Fórmula 1 tiene en Kimi Antonelli a su gran protagonista

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Por AFP
Los pilotos empiezan aquí a competir en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, para el Gran Premio de F1.
Los pilotos empiezan aquí a competir en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, para el Gran Premio de F1. (MERT ALPER DERVIS/Anadolu via AFP)







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