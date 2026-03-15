Puro Deporte

Andrea Kimi Antonelli gana el GP de China 2026 y se convierte en el segundo piloto más joven en triunfar en la Fórmula 1

El italiano de Mercedes logró su primera victoria en la Fórmula 1 en Shanghái y quedó a solo cuatro puntos de su compañero George Russell en el campeonato de pilotos

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Por Rodrigo Calderón

El Gran Premio de China 2026 dejó una jornada histórica en el circuito de Shanghai International Circuit. El italiano Andrea Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la categoría, solo superado por Max Verstappen que ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1 tenía 18 años, 7 meses y 15 días.








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GP de China 2026Fórmula 1Kimi Antonelli
Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Gestor de redes sociales en nacion.com, bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Ha participado en la cobertura de las Eliminatorias a Qatar 2022, y la Vuelta a Costa Rica. Formó parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, a cargo del diseño digital, la estrategia de redes sociales y la producción audiovisual.

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