Andrea Kimi Antonelli gana el GP de China 2026 y se convierte en el segundo piloto más joven en triunfar en la Fórmula 1

El Gran Premio de China 2026 dejó una jornada histórica en el circuito de Shanghai International Circuit. El italiano Andrea Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la categoría, solo superado por Max Verstappen que ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1 tenía 18 años, 7 meses y 15 días.

Antonelli, de 19 años, 6 meses y 19 días, confirmó el potencial que lo acompañó desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo y firmó una actuación sólida en una competencia marcada por incidentes y abandonos desde antes de la largada.

La carrera comenzó con un panorama complejo. Antes incluso de apagarse los semáforos se registraron cuatro abandonos, entre ellos los de los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, además de Gabriel Bortoleto y Alexander Albon.Al finalizar la competencia, el total de retiros ascendió a siete.

Antonelli partió desde la pole position, pero en la salida el británico Lewis Hamilton, ahora piloto de Ferrari, logró superarlo momentáneamente. Al mismo tiempo, Charles Leclerc adelantó a George Russell, lo que generó un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari durante las primeras vueltas.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli (izquierda), ganador de la carrera, y el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, que quedó en tercer lugar, celebran en el podio con el ingeniero de carrera de Mercedes, Peter Bonnington, tras el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

No obstante, el Mercedes mostró mayor consistencia en ritmo de carrera. Antonelli recuperó rápidamente la primera posición y comenzó a construir una ventaja que resultó determinante para el desarrollo de la prueba.

Detrás, la disputa entre Ferrari y Russell se mantuvo hasta la vuelta 28, cuando el piloto británico logró superar a ambos monoplazas italianos. Finalmente, Hamilton se impuso en el duelo interno con su compañero Leclerc.

Con la pista despejada, Antonelli administró la ventaja y cruzó la meta para asegurar la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1.

“Siempre soñé que habría una oportunidad y hoy se ha hecho realidad. Esta victoria sabe a gloria y estoy realmente feliz”, declaró el italiano a Sky Sport F1.

Run! Just run... 🏃



Although no-one could catch Kimi on-track, it was a different matter at the team photo! 😅🍾#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/tISAGSKEyl — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Podio del Gran Premio de China 2026

El podio en Shanghái quedó conformado por dos pilotos de Mercedes y uno de Ferrari:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari)

Para Hamilton, además, se trató de su primer podio con Ferrari y el número 203 de su trayectoria en la Fórmula 1.

Otro de los resultados destacados fue el décimo puesto del argentino Franco Colapinto, quien consiguió su primer punto con Alpine F1 Team.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, en su segunda carrera con Cadillac Formula 1 Team, finalizó en la posición 15.

Así marcha el campeonato de pilotos

Tras la disputa del Gran Premio de China, el campeonato de pilotos queda liderado por Mercedes:

George Russell – 51 puntos

Kimi Antonelli – 47 puntos

Charles Leclerc – 34 puntos

La diferencia entre los dos pilotos de Mercedes es de apenas cuatro puntos, lo que anticipa una disputa directa dentro del equipo por el liderato del campeonato.

The Drivers' Standings have been well and truly shaken up! 🫨



Who impressed you the most? 👀#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/nTVneHCq3W — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Mercedes amplía su ventaja en constructores

En el campeonato de constructores, Mercedes amplió su ventaja frente a Ferrari:

Mercedes – 98 puntos

Ferrari – 67 puntos

McLaren – 18 puntos

Mercedes extend their gap at the top of the Constructors' Standings, with Ferrari holding their P2 position 👏



But it was a disastrous day for McLaren, who didn't start the race 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/yb3vGeQzsb — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

La escudería alemana ahora lidera con 31 puntos de diferencia sobre Ferrari, mientras McLaren se mantiene en la tercera posición pese a no haber podido largar con ninguno de sus dos monoplazas en Shanghái.

Con este resultado, Kimi Antonelli confirma su lugar entre las principales figuras de la nueva generación de pilotos y comienza a escribir sus primeros capítulos destacados en la historia reciente de la Fórmula 1.