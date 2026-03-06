F1 2026: todo sobre el GP de Australia, horarios, transmisión en vivo y las claves del regreso de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia, que volverá a ser el punto de partida del campeonato, tal como ocurrió durante muchos años en la historia de la categoría.

La actividad del calendario se desarrollará del 5 al 7 de marzo en el circuito Albert Park, ubicado en Melbourne, Australia, uno de los escenarios más tradicionales del calendario.

CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DE MELBOURNE, AUSTRALIA – 24 DE MARZO: Artistas en la parrilla durante la interpretación del himno nacional previo al Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne, el domingo 24 de marzo de 2024, en Melbourne, Australia. (Foto: Mark Sutton / Sutton Images) (Mark Sutton/Sutton Images)

El campeonato 2026 contará con 24 carreras alrededor del mundo y llega con gran expectativa tras el cierre de la temporada anterior.

Calendario F1 2026: fechas y horarios de todas las carreras

Fecha Gran Premio Circuito 5 – 7 marzo Qatar Airways Australian GP Circuito Grand Prix Melbourne 12 – 15 marzo Heineken Chinese GP Shanghai International Circuit 26 – 28 marzo Aramco Japanese GP Suzuka International Racing Course 10 – 12 abril Gulf Air Bahrain GP Bahrain International Circuit 17 – 19 abril STC Saudi Arabian GP Jeddah Street Circuit 1 – 3 mayo Crypto.com Miami GP Miami International Autodrome 22 – 24 mayo Lenovo Canadian GP Circuit Gilles-Villeneuve 5 – 7 junio GP de Mónaco Circuit de Monaco 12 – 14 junio MSC Cruises Barcelona-Catalunya GP Circuit de Catalunya 26 – 28 junio Lenovo Austrian GP Red Bull Ring 3 – 5 julio Pirelli British GP Silverstone Circuit 17 – 19 julio GP de Bélgica Spa-Francorchamps 24 – 26 julio AWS Hungarian GP Hungaroring 21 – 23 agosto Heineken Dutch GP Circuit Zandvoort 4 – 6 setiembre Pirelli Italian GP Monza 11 – 13 setiembre TAG Heuer Spanish GP Madring 24 – 26 setiembre Qatar Airways Azerbaijan GP Baku City Circuit 9 – 11 octubre Singapore Airlines Singapore GP Marina Bay 23 – 25 octubre MSC Cruises United States GP Circuit of the Americas 30 oct. – 1 noviembre Mexico City GP Autódromo Hermanos Rodríguez 6 – 8 noviembre MSC Cruises São Paulo GP Interlagos 19 – 21 noviembre Heineken Las Vegas GP Las Vegas Street Circuit 27 – 29 noviembre Qatar Airways Qatar GP Losail 4 – 6 diciembre Etihad Airways Abu Dhabi GP Yas Marina

El equipo campeón vigente es McLaren, que ganó el campeontano de contructores y conquistó el título de pilotos con el británico Lando Norris. Para esta temporada, varias escuderías intentarán romper ese dominio y posicionarse en la lucha por el campeonato.

Además, el campeonato tendrá un atractivo adicional: la llegada de un nuevo equipo a la parrilla. La escudería Cadillac debutará oficialmente en la Fórmula 1 y en el paddock ya los apodan “Los Fabulosos Cadillacs" y contará con el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como pilotos titulares.

Gran Premio de Australia 2011 – Domingo Albert Park, Melbourne, Australia – 27 de marzo de 2011. La parrilla vista desde arriba durante la largada de la carrera. Acción. (Foto: Steven Tee / LAT Images) AFP (Steven Tee/LAT Images)

Datos del circuito

Longitud: 5,278 km

Vueltas de carrera: 58

Curvas: 14

Velocidad promedio en clasificación: más de 250 km/h

Récord de vuelta:

Charles Leclerc – 1:19.813 (2024)

Último ganador en Albert Park:

Oscar Piastri (2025)

El trazado urbano alrededor del lago Albert Park suele ofrecer carreras intensas y oportunidades de adelantamiento, especialmente tras las modificaciones realizadas en los últimos años.

Cambios técnicos en la Fórmula 1 para 2026. La nueva temporada introduce una importante revolución técnica en la Fórmula 1.

Entre los principales cambios destacan:

Monoplazas más pequeños y ligeros

Reducción aproximada de 30 kg de peso

Uso de combustible 100% renovable

Motores híbridos 50% combustión y 50% eléctrico

Eliminación del DRS

Introducción de aerodinámica activa con alerones móviles

El objetivo es mejorar la sostenibilidad, eficiencia energética y competitividad en pista.

Dónde ver EN VIVO el GP de Australia 2026. La carrera inaugural de la temporada podrá seguirse en televisión y plataformas de streaming.

Transmisión en Latinoamérica

ESPN

Disney+

Sky Sports

F1 TV Pro

Horarios del GP de Australia 2026

Tercera práctica libre

Viernes 6 de marzo – 19:30

Clasificación

Viernes 6 de marzo – 23:00

Carrera – GP de Australia 2026

Sábado 7 de marzo – 22:00

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del fin de semana a través de plataformas digitales y sitios especializados en Fórmula 1.