F1 2026: todo sobre el GP de Australia, horarios, transmisión en vivo y las claves del regreso de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia, que volverá a ser el punto de partida del campeonato, tal como ocurrió durante muchos años en la historia de la categoría.
La actividad del calendario se desarrollará del 5 al 7 de marzo en el circuito Albert Park, ubicado en Melbourne, Australia, uno de los escenarios más tradicionales del calendario.
El campeonato 2026 contará con 24 carreras alrededor del mundo y llega con gran expectativa tras el cierre de la temporada anterior.
Calendario F1 2026: fechas y horarios de todas las carreras
|Fecha
|Gran Premio
|Circuito
|5 – 7 marzo
|Qatar Airways Australian GP
|Circuito Grand Prix Melbourne
|12 – 15 marzo
|Heineken Chinese GP
|Shanghai International Circuit
|26 – 28 marzo
|Aramco Japanese GP
|Suzuka International Racing Course
|10 – 12 abril
|Gulf Air Bahrain GP
|Bahrain International Circuit
|17 – 19 abril
|STC Saudi Arabian GP
|Jeddah Street Circuit
|1 – 3 mayo
|Crypto.com Miami GP
|Miami International Autodrome
|22 – 24 mayo
|Lenovo Canadian GP
|Circuit Gilles-Villeneuve
|5 – 7 junio
|GP de Mónaco
|Circuit de Monaco
|12 – 14 junio
|MSC Cruises Barcelona-Catalunya GP
|Circuit de Catalunya
|26 – 28 junio
|Lenovo Austrian GP
|Red Bull Ring
|3 – 5 julio
|Pirelli British GP
|Silverstone Circuit
|17 – 19 julio
|GP de Bélgica
|Spa-Francorchamps
|24 – 26 julio
|AWS Hungarian GP
|Hungaroring
|21 – 23 agosto
|Heineken Dutch GP
|Circuit Zandvoort
|4 – 6 setiembre
|Pirelli Italian GP
|Monza
|11 – 13 setiembre
|TAG Heuer Spanish GP
|Madring
|24 – 26 setiembre
|Qatar Airways Azerbaijan GP
|Baku City Circuit
|9 – 11 octubre
|Singapore Airlines Singapore GP
|Marina Bay
|23 – 25 octubre
|MSC Cruises United States GP
|Circuit of the Americas
|30 oct. – 1 noviembre
|Mexico City GP
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|6 – 8 noviembre
|MSC Cruises São Paulo GP
|Interlagos
|19 – 21 noviembre
|Heineken Las Vegas GP
|Las Vegas Street Circuit
|27 – 29 noviembre
|Qatar Airways Qatar GP
|Losail
|4 – 6 diciembre
|Etihad Airways Abu Dhabi GP
|Yas Marina
El equipo campeón vigente es McLaren, que ganó el campeontano de contructores y conquistó el título de pilotos con el británico Lando Norris. Para esta temporada, varias escuderías intentarán romper ese dominio y posicionarse en la lucha por el campeonato.
Además, el campeonato tendrá un atractivo adicional: la llegada de un nuevo equipo a la parrilla. La escudería Cadillac debutará oficialmente en la Fórmula 1 y en el paddock ya los apodan “Los Fabulosos Cadillacs" y contará con el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como pilotos titulares.
Datos del circuito
- Longitud: 5,278 km
- Vueltas de carrera: 58
- Curvas: 14
- Velocidad promedio en clasificación: más de 250 km/h
Récord de vuelta:
Charles Leclerc – 1:19.813 (2024)
Último ganador en Albert Park:
Oscar Piastri (2025)
El trazado urbano alrededor del lago Albert Park suele ofrecer carreras intensas y oportunidades de adelantamiento, especialmente tras las modificaciones realizadas en los últimos años.
Cambios técnicos en la Fórmula 1 para 2026. La nueva temporada introduce una importante revolución técnica en la Fórmula 1.
Entre los principales cambios destacan:
- Monoplazas más pequeños y ligeros
- Reducción aproximada de 30 kg de peso
- Uso de combustible 100% renovable
- Motores híbridos 50% combustión y 50% eléctrico
- Eliminación del DRS
- Introducción de aerodinámica activa con alerones móviles
El objetivo es mejorar la sostenibilidad, eficiencia energética y competitividad en pista.
Dónde ver EN VIVO el GP de Australia 2026. La carrera inaugural de la temporada podrá seguirse en televisión y plataformas de streaming.
Transmisión en Latinoamérica
- ESPN
- Disney+
- Sky Sports
- F1 TV Pro
Horarios del GP de Australia 2026
Tercera práctica libre
Viernes 6 de marzo – 19:30
Clasificación
Viernes 6 de marzo – 23:00
Carrera – GP de Australia 2026
Sábado 7 de marzo – 22:00
Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del fin de semana a través de plataformas digitales y sitios especializados en Fórmula 1.