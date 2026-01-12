Puro Deporte

Horarios de las carreras de la Fórmula 1 para la temporada 2026: lo que debe saber desde ya

Conozca cómo quedarán los horarios de la Fórmula 1 en 2026 y qué carreras deberá ver de madrugada, en la mañana o por la tarde en Costa Rica. La temporada tendrá 24 grandes premios y una nueva sede en Madrid

Por Silvia Ureña Corrales
Foto: Formula 1.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá 24 carreras. Los horarios se confirmarán más adelante, pero ya se conocen las franjas habituales por región.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

