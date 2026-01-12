Horarios de las carreras de la Fórmula 1 para la temporada 2026: lo que debe saber desde ya

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá 24 carreras. Los horarios se confirmarán más adelante, pero ya se conocen las franjas habituales por región.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 contará con 24 grandes premios y un calendario que se extenderá de marzo a diciembre. Aunque la categoría aún puede realizar ajustes puntuales, ya se conocen los horarios de salida previstos para la mayoría de las carreras, siguiendo los patrones oficiales definidos por la organización y la FIA.

El campeonato arrancará del 6 al 8 de marzo en Australia y cerrará del 4 al 6 de diciembre en Abu Dabi, con competencias distribuidas en cinco continentes y con horarios pensados tanto para la logística global como para la transmisión televisiva internacional.

Para el público en Costa Rica, los horarios variarán de forma significativa según la región donde se dispute cada gran premio, con carreras de madrugada, mañana, tarde y noche a lo largo del año.

Las carreras en Asia y Oceanía se mantendrán como las más exigentes para la audiencia centroamericana. El Gran Premio de Australia está previsto para iniciar cerca de las 10 p. m. hora de Costa Rica, mientras que China y Japón se disputarían entre 1 a. m. y 11 p. m., dependiendo del país y el horario de verano.

Medio Oriente volverá a ofrecer horarios más accesibles. Baréin y Arabia Saudita programarán sus carreras en horario nocturno local, lo que se traduce en mañanas o mediodías en Costa Rica. Qatar y Abu Dabi mantendrán ese mismo esquema hacia el cierre de la temporada.

Las competencias en Europa se disputarán, en su mayoría, a las 7 a. m. hora costarricense. Mónaco, Italia, Bélgica, Gran Bretaña y Hungría conservarán el tradicional inicio cercano a las 2 p. m. locales.

El continente americano ofrecerá los horarios más cómodos para Costa Rica. Miami, Canadá, Austin y México se correrán a las 2 p. m., mientras que Brasil se mantendrá en franja de la mañana.

Las Vegas, una de las fechas más llamativas del calendario, repetirá su formato nocturno local, lo que implicará una transmisión avanzada la noche del sábado en Costa Rica.