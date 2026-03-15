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Última hora: se cancela la Finalissima entre España y Argentina debido a la guerra

La guerra en Medio Oriente obligó a trasladar de sede la Finalissima entre España y Argentina, pero no hubo acuerdo

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Por AFP
La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente.
Las selecciones de Argentina y España debían jugar la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y la Eurocopa, respectivamente. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)







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