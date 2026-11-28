Entre los partidos relevantes del campeonato nacional, la última fecha de la fase regular siempre tiene un atractivo especial y, esta vez, en el Torneo de Apertura 2026 no es la excepción.

Lo más importante este sábado 28 de noviembre es que los cuatro partidos que definen algo se juegan de manera simultánea, a partir de las 7 p. m., y será en la cancha donde se defina quién terminará en definitiva como líder general, cuál será el cuarto clasificado a semifinales y cómo se jugará esa instancia.

Este artículo se irá actualizando con los marcadores que se registren en los diferentes escenarios para ver en tiempo real cómo se conforman las “semis”.

Cómo ver los cuatro partidos de hoy a las 7 p. m. Copiado!

San Carlos vs. Alajuelense | Estadio Carlos Ugalde, Ciudad Quesada | Transmisión por Fox.

Saprissa vs. Inter San Carlos | Estadio Ricardo Saprissa, Tibás | Transmisión por FUTV.

Cartaginés vs. Pérez Zeledón | Estadio José Rafael Fello Meza, Cartago | Transmisión por canal 6.

Sporting vs. Puntarenas FC | Estadio Puente de Piedra, Grecia | Transmisión por Tubi.

Al concluir la jornada 18 del Torneo de Apertura 2026, el campeonato nacional ya será un asunto exclusivo de cuatro clubes. (La Nación/Diseño)

La tabla de posiciones antes de los partidos de hoy Copiado!

1. Saprissa: 34 puntos en 17 partidos (+18)

2. Cartaginés: 34 puntos en 17 partidos (+13)

3. Sporting: 33 puntos en 17 partidos (+9)

4. Alajuelense: 29 puntos en 17 partidos (+11)

5. San Carlos (*): 27 puntos en 17 partidos (-2)

6. Puntarenas FC (*): 22 puntos en 17 partidos (-5)

7. Inter San Carlos: 20 puntos en 17 partidos (-8)

8. Herediano: 18 puntos en 18 partidos (-5)

9. Escorpiones: 14 puntos en 18 partidos (-13)

10. Pérez Zeledón: 11 puntos en 17 partidos (-18)

(*) San Carlos y Puntarenas serán últimos en cualquier empate en puntos por haber perdido un juego en la mesa.

Cuatro partidos se jugarán a la misma hora este sábado 28 de noviembre. (Archivo/Archivo)

El ABC en el cierre del campeonato nacional Copiado!

Recuerde que el formato de competencia de este campeonato es igual que el de los torneos anteriores, así que posiblemente usted lo sepa de memoria. Sin embargo, nunca está de más recordar el ABC de lo que viene.

El líder general de la primera fase se garantiza el derecho de cerrar en casa y jugar una gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria, pues si también gana la segunda fase (semifinales y final de segunda ronda) será campeón nacional de forma automática.

Para semifinales, los emparejamientos quedan así: primer lugar vs. cuarto lugar y segundo lugar vs. tercer lugar; cerrando en casa el mejor ubicado.

Antes de que empiece la última jornada, los cruces serían Saprissa-Alajuelense y Cartaginés-Sporting. Pero esto deberá ratificarse o cambiar a partir de las 7 p. m. en cuatro partidos simultáneos.