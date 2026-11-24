El Club Sport Cartaginés viene de ganarle como visitante a Liga Deportiva Alajuelense y aunque ya se respira la cercanía de la final de la Copa Centroamericana, a los brumosos ahora también los seduce la posibilidad de quedarse con el primer lugar en el Torneo de Apertura 2026.

Así que el partido de este sábado 28 de noviembre entre Cartaginés y Pérez Zeledón, a las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza, no es un simple trámite para los blanquiazules.

¿Cómo puedo ver este juego? El pulso entre brumosos y generaleños será transmitido en televisión abierta a través de canal 6.

En este momento, Saprissa y Cartaginés contabilizan 34 puntos. La diferencia entre ellos es de cinco goles. Y por eso, los marcadores del sábado serán determinantes.

Así está el panorama para la última fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2026:

1. Saprissa: 34 puntos (+18)

2. Cartaginés: 34 puntos (+13)

3. Sporting: 33 puntos (+9)

4. Alajuelense: 29 puntos (+11)

5. San Carlos: 27 puntos (-2)