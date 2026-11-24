Las emociones se concentrarán al máximo el próximo fin de semana, cuando finalice la etapa de clasificación del Torneo de Apertura 2026. Pero también habrá novedades del lado de la televisión.

Tal y como establece el reglamento, los partidos que deciden algo se deben disputar a la misma hora. El único que está fuera de tal disposición es el Herediano-Escorpiones, que se adelantó para el viernes, pues los dos equipos de la provincia de las flores ya quedaron al margen de la disputa por las semifinales y más bien tratan de eludir tempraneros problemas de descenso.

De esta forma, para el viernes hay un partido y para el sábado los otros cuatro. Pero como bien se sabe, solo dos televisoras (FUTV y Fox) tienen los derechos. Entonces, ¿cómo se van a distribuir los partidos? Véalo a continuación, con uno de los juegos por televisión abierta.

Viernes 27 de noviembre

Herediano-Escorpiones: 8 p. m., FUTV.

Sábado 28 de noviembre (todos 7 p. m.)