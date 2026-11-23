A falta de un partido en la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026, este lunes entre Alajuelense y Cartaginés, ya se conocen los horarios en los que se disputará la jornada 18 del campeonato.

Esta jornada tendrá en juego el liderato, con Saprissa, Sporting y Cartaginés directamente involucrados en la pelea.

Además, aunque Alajuelense podría llegar clasificado en caso de empatar o ganar hoy ante los brumosos, este cuarto lugar también podría estar en disputa.

La fecha 18 abrirá en el estadio Carlos Alvarado con el duelo entre Herediano y Escorpiones, que se disputará el viernes 27 a las 8 p. m.

Aunque Unafut no ha comunicado oficialmente la televisora del encuentro, a la espera del duelo de hoy entre manudos y blanquiazules, se sabe que la televisora encargada de transmitir a los rojiamarillos como locales es FUTV.

El resto de los partidos se jugarán el sábado 28 a las 7 p. m. y tendrán una injerencia directa en cómo se disputarán las semifinales.

San Carlos recibirá a Alajuelense en el estadio Carlos Ugalde. Las transmisiones de los Toros del Norte están a cargo de Fox. En caso de que los rojinegros pierdan hoy ante Cartaginés, este duelo definirá al último clasificado a semifinales.

Luego, Sporting recibirá a Puntarenas en el estadio de Puente de Piedra. Usualmente, los encuentros de los albinegros también son televisados por Fox.

Posteriormente, Cartaginés recibirá a Pérez Zeledón en el estadio José Rafael Fello Meza y Saprissa enfrentará a Inter San Carlos en el estadio Ricardo Saprissa. Ambos clubes normalmente tienen transmisión a cargo de FUTV, por lo que uno de ellos debería ir en otro canal, ya sea TD Más o el 6 o 7 en señal abierta.