Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés juegan este lunes 23 de noviembre en el cierre de la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026. El partido arrancará a las 8 p. m. y se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Estos son tres datos importantes que usted debe saber antes de este partido en la Catedral:

Alajuelense necesita un punto para conseguir la clasificación a semifinales.

Óscar Ramírez y Amarini Villatoro coinciden en que el resultado de este lunes no tendrá repercusión para la final de la Copa Centroamericana.

Las posiciones finales de los clasificados se conocerán hasta el sábado 28 de noviembre, cuando se juegue la última fecha de la fase regular.

Este lunes será el primero de tres partidos muy seguidos que afrontarán rojinegros y brumosos, tomando en cuenta el cierre de la fase regular del Torneo de Apertura 2026 y la final de la cuarta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf que ya está a la vuelta de la esquina.

El juego de este lunes en la Catedral resulta clave para la Liga y para Cartaginés. Por eso, el encuentro tiene pronóstico de ser un buen partido.

“Creo que lo nosotros es buscar ganar y ahí sí le puedo decir que vamos a ver en qué posición quedamos respecto a los que que están ahí; pero nunca fue esa la intención (de trasladar el partido al lunes 23 de noviembre), siempre fue descansar a los muchachos.

”Pero sí nos queda esa parte poder entender cómo está la tabla y a qué podemos aspirar. Entonces, el convencimiento es ganar, asegurar y después esperar a ver eso, si tenemos opción de primero o ver por dónde nos metemos y consolidar la clasificación, que sí es importante”, expresó el entrenador de la Liga, Óscar Ramírez.

Mientras que el técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, indicó que su equipo irá este lunes en busca de los tres puntos a Alajuela, pero hizo énfasis en que este juego será distinto a la final de la Copa Centroamericana.

“Para mí son diferentes los momentos, estos enfrentamientos se dan en liga y termina un equipo equis y en una final a doble partido termina ganando un ye. No le veo, puede ser condicionante para el entorno, para el aficionado y la prensa, pero para mí, el grupo, yo no lo veo condicionante.

”Son dos torneos diferentes y la sensación de jugar una final es muy diferente a un partido regular. Hay jugadores que están preparados para finales y en otros o en un grupo como tal la actitud puede ser diferente”, destacó Amarini Villatoro.

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés jugarán este lunes el primero de varios partidos muy seguidos entre ellos. (Prensa Alajuelense y Prensa Cartaginés/Diseño LN)

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¿Cómo puedo ver el partido entre Alajuelense y Cartaginés? Copiado!

El partido entre Alajuelense y Cartaginés será transmitido en exclusiva por la pantalla de FUTV.

Además, puede sintonizar este juego en su emisora preferida, porque Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM), Columbia (98.7 FM) y Actual (101.7 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Alajuelense y Cartaginés se enfrentan en la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026. (La Nación/Diseño)

Un vistazo a la tabla antes del partido Alajuelense vs. Cartaginés Copiado!

1. Saprissa: 34 puntos en 17 partidos (+18)

2. Sporting: 33 puntos en 17 partidos (+9)

3. Cartaginés: 31 puntos en 16 partidos (+12)

4. Alajuelense: 29 puntos en 16 partidos (+12)

5. San Carlos*: 27 puntos en 17 partidos (-2)

6. Puntarenas FC*: 22 puntos en 17 partidos (-5)

7. Inter San Carlos: 20 puntos en 17 partidos (-8)

8. Herediano: 15 puntos en 17 partidos (-6)

9. Escorpiones: 14 puntos en 17 partidos (-12)

10. Pérez Zeledón: 11 puntos en 17 partidos (-18)

*Recibieron una sanción administrativa y perderán cualquier empate en puntos.

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