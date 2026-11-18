Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés cerrarán la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026, en un partido muy atractivo que se jugará el lunes 23 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El juego será transmitido en exclusiva por FUTV y será un pulso clave para los dos equipos, pues ya conocerán qué pasó en los otros duelos de la fecha y sabrán si ese juego puede ser decisivo para efectos del liderato.

Los brumosos dirigidos por Amarini Villatoro tienen 31 puntos, mientras que la Liga contabiliza 29 unidades.

Este juego entre Alajuelense y Cartaginés será el primero de tres duelos cercanos entre estos dos equipos, que se toparán de nuevo el 2 de diciembre en el Estadio José Rafael Fello Meza y cuatro días después en la Catedral, en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de encarar ese pulso de ida y vuelta en el que Alajuelense buscará el tetracampeonato en Centroamérica y que Cartaginés quiere ser el nuevo monarca del área, la Liga cerrará la fase regular del campeonato nacional de visita ante San Carlos; mientras que los brumosos lo harán en casa contra Pérez Zeledón.

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