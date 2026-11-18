Después de la fecha FIFA de noviembre con los partidos amistosos de la Selección de Costa Rica enfrentándose ante Ecuador y Argentina, vuelve el Torneo de Apertura 2026.

¿Cuándo, cómo y dónde? Eso se lo contamos a continuación, porque viene el desenlace para conocer en definitiva el nombre de los semifinalistas, los cruces y cómo pinta el cierre del campeonato nacional.

Lo primero es recordar cómo marcha la tabla de posiciones, que en este momento tiene al Deportivo Saprissa, al Club Sport Cartaginés, a Sporting FC y a Liga Deportiva Alajuelense en zona de clasificación.

El otro club que se encuentra con opciones de meterse a la fiesta grande es San Carlos. Sin embargo, el cuadro de Wálter Centeno perdió rueda antes del parón por la Fecha FIFA.

La tabla de posiciones a hoy

Esto dicta la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026 luego de 16 jornadas de la fase regular. (Unafut/Cortesía)

La penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026 es extensa en cuanto a días, porque presenta partidos programados para viernes, sábado, domingo y lunes.

La jornada 17 del Torneo de Apertura 2026

Viernes 20 de noviembre

Escorpiones vs. San Carlos | Estadio Rafael Bolaños, Alajuela, 8 p. m. | Transmisión de Fox.

Sábado 21 de noviembre

Puntarenas vs. Herediano | Estadio Miguel Ángel Lito Pérez, Puntarenas, 5:30 p. m. | Transmisión de Fox.

Pérez Zeledón vs. Saprissa | Estadio Municipal de Pérez Zeledón, San Isidro de El General | 8 p. m. | Transmisión de Fox.

Domingo 22 de noviembre

Inter San Carlos vs. Sporting | Estadio Carlos Ugalde Álvarez, Ciudad Quesada, 4 p. m. | Transmisión de FUTV.

Lunes 23 de noviembre

Alajuelense vs. Cartaginés | Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, 8 p. m. | Transmisión de FUTV.

El cierre de infarto

Después de eso, las cosas ya podrían estar más claras, o hasta incluso adoptar tintes de drama, con boletos y posiciones en juego.

Habrá una semana larga de preparación, porque entre el 27 y el 28 de noviembre se jugará la última fecha de la etapa de clasificación.

Esa jornada significará la despedida formal para seis equipos en este campeonato nacional. De hecho, en este momento son cinco clubes los que ya no tienen opciones de entrar a “semis”.

También es la fecha en la que los partidos donde se decida algo tienen que disputarse de manera simultánea. Y como Herediano y Escorpiones son dos de los equipos eliminados de forma prematura, jugarán el viernes 27 de noviembre.

La jornada 18 del Torneo de Apertura 2026

Viernes 27 de noviembre

Herediano vs. Escorpiones | Estadio Carlos Alvarado, San Bárbara, 8 p. m. | Transmisión por FUTV.

Sábado 28 de noviembre

Sporting vs. Puntarenas FC | Estadio Puente de Piedra, Grecia, 7 p. m. | Transmisión por Fox (*).

San Carlos vs. Alajuelense | Estadio Carlos Ugalde Álvarez, Ciudad Quesada, 7 p. m. | Transmisión por Fox (*).

Cartaginés vs. Pérez Zeledón | Estadio José Rafael Fello Meza, Cartago, 7 p. m. | Transmisión por FUTV (*).

Saprissa vs. Inter San Carlos | Estadio Ricardo Saprissa, Tibás, 7 p. m. | Transmisión por FUTV (*).

(*) Al ser partidos simultáneos, está pendiente la decisión de cómo se distribuirán los juegos. Lo probable es que algunos se emitan a través de televisión abierta.

El goleo y las asistencias

El brumoso Joaquín Alonso Hernández comanda la tabla de artilleros con nueve goles; seguido por los liguistas Ronaldo Cisneros y Kenyel Michel, con siete tantos cada uno.

Mientras que en lo que respecta a asistencias, el saprissista Luis Javier Paradela ha puesto ocho pases a gol y el cartaginés Manuel Morán seis.

Joaquín Alonso Hernández es en este momento el máximo anotador en lo que va del Torneo de Apertura 2026. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Los minutos Sub-21

A estas alturas del Torneo de Apertura todavía hay seis equipos que no alcanzan los 810 minutos de la regla Sub-21. Este es el conteo proporcionado por la Unafut:

Ya cumplieron

Puntarenas FC: 1.751 minutos distribuidos en cuatro jugadores.

Alajuelense: 1.181 minutos distribuidos en cinco jugadores.

Cartaginés: 882 minutos distribuidos en cinco jugadores.

Inter San Carlos: 825 minutos distribuidos en cuatro jugadores.

Todavía no alcanzan el mínimo requerido

San Carlos: 767 minutos distribuidos en dos jugadores.

Sporting: 761 minutos distribuidos en seis jugadores.

Pérez Zeledón: 734 minutos distribuidos en siete jugadores.

Saprissa: 705 minutos distribuidos en cuatro jugadores.

Escorpiones: 682 minutos distribuidos en dos jugadores.

Herediano: 654 minutos distribuidos en cinco jugadores.