Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026: vea cómo está todo a falta de dos fechas

El fútbol nacional entra en una pausa por la fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección de Costa Rica se fogueará contra Ecuador y Argentina. Antes de eso, se completó la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Saprissa retomó el liderato y la pelea por entrar a semifinales se volvió oficialmente en un asunto de cinco equipos.
Junto a los morados, Cartaginés, Sporting y Liga Deportiva Alajuelense siguen en zona de clasificación; mientras que San Carlos cedió terreno, pero matemáticamente tiene posibilidades.
Los equipos que ya están eliminados son Inter San Carlos, Puntarenas FC, Herediano, Escorpiones y Pérez Zeledón.
El torneo entra en un receso y se reanudará hasta el 20 de noviembre. Y en las últimas dos jornadas, terminarán de conformarse las llaves de las semifinales. También se sabrá cuál de los cinco equipos que siguen con vida quedará fuera de la fiesta grande.
Resultados de la jornada 16
Así marcha la tabla de posiciones
Los partidos que faltan
- Calendario de Saprissa
21 de noviembre: visita a Pérez Zeledón
29 de noviembre: recibe a Inter San Carlos
- Calendario de Cartaginés
23 de noviembre: visita a Alajuelense
29 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón
- Calendario de Sporting
22 de noviembre: visita a Inter San Carlos
29 de noviembre: recibe a Puntarenas FC
- Calendario de Alajuelense
23 de noviembre: recibe a Cartaginés
29 de noviembre: visita a San Carlos
- Calendario de San Carlos
20 de noviembre: visita a Escorpiones
29 de noviembre: recibe a Alajuelense
Calendario de Puntarenas FC
21 de noviembre: recibe a Herediano
29 de noviembre: visita a Sporting
- Calendario de Inter San Carlos
22 de noviembre: recibe a Sporting
29 de noviembre: visita a Saprissa
- Calendario de Herediano
21 de noviembre: visita a Puntarenas FC
29 de noviembre: recibe a Escorpiones
- Calendario de Escorpiones
20 de noviembre: recibe a San Carlos
29 de noviembre: visita a Herediano
- Calendario de Pérez Zeledón
21 de noviembre: recibe a Saprissa
29 de noviembre: visita a Cartaginés