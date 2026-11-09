Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026: vea cómo está todo a falta de dos fechas

El fútbol nacional entra en una pausa por la fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección de Costa Rica se fogueará contra Ecuador y Argentina. Antes de eso, se completó la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.

Saprissa retomó el liderato y la pelea por entrar a semifinales se volvió oficialmente en un asunto de cinco equipos.

Junto a los morados, Cartaginés, Sporting y Liga Deportiva Alajuelense siguen en zona de clasificación; mientras que San Carlos cedió terreno, pero matemáticamente tiene posibilidades.

Los equipos que ya están eliminados son Inter San Carlos, Puntarenas FC, Herediano, Escorpiones y Pérez Zeledón.

El torneo entra en un receso y se reanudará hasta el 20 de noviembre. Y en las últimas dos jornadas, terminarán de conformarse las llaves de las semifinales. También se sabrá cuál de los cinco equipos que siguen con vida quedará fuera de la fiesta grande.

Resultados de la jornada 16

Estos son los resultados que se registraron en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. (Unafut/Cortesía)

Así marcha la tabla de posiciones

Esto dicta la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026 luego de 16 jornadas de la fase regular. (Unafut/Cortesía)

Los partidos que faltan

Calendario de Saprissa

21 de noviembre: visita a Pérez Zeledón

29 de noviembre: recibe a Inter San Carlos

Calendario de Cartaginés

23 de noviembre: visita a Alajuelense

29 de noviembre: recibe a Pérez Zeledón

Calendario de Sporting

22 de noviembre: visita a Inter San Carlos

29 de noviembre: recibe a Puntarenas FC

Calendario de Alajuelense

23 de noviembre: recibe a Cartaginés

29 de noviembre: visita a San Carlos

Calendario de San Carlos

20 de noviembre: visita a Escorpiones

29 de noviembre: recibe a Alajuelense

Calendario de Puntarenas FC

21 de noviembre: recibe a Herediano

29 de noviembre: visita a Sporting

Calendario de Inter San Carlos

22 de noviembre: recibe a Sporting

29 de noviembre: visita a Saprissa

Calendario de Herediano

21 de noviembre: visita a Puntarenas FC

29 de noviembre: recibe a Escorpiones

Calendario de Escorpiones

20 de noviembre: recibe a San Carlos

29 de noviembre: visita a Herediano

Calendario de Pérez Zeledón

21 de noviembre: recibe a Saprissa

29 de noviembre: visita a Cartaginés