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Tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026: vea cómo está todo a falta de dos fechas

Esto pasó en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026, antes de la pausa por la fecha FIFA. Ya hay cinco equipos eliminados

Saprissa, Cartaginés, Sporting y Alajuelense se encuentran en ese orden en zona de clasificación.
Saprissa, Cartaginés, Sporting y Alajuelense se encuentran en ese orden en zona de clasificación. John Durán, Jorge Navarro y Prensa Cartaginés
Fanny Tayver Marín