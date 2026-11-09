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¿Debieron pitar penal a favor de Puntarenas ante Saprissa? Esto respondió Greivin Porras

La polémica estuvo en el cierre del juego entre Saprissa y Puntarenas FC

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
El peligro rondó la portería de Saprissa en el duelo ante Puntarenas, incluso con un posible penal que no les pitaron a los porteños. JOHN DURAN
Esteban Valverde