¿Debieron pitar penal a favor de Puntarenas ante Saprissa? Esto respondió Greivin Porras

El juego entre Saprissa y Puntarenas terminó en medio de la polémica, ya que una de las últimas acciones fue una incursión del lateral porteño Klíver Gómez en el área morada, donde tuvo una disputa con Mariano Torres y se reclamó un penal.

La jugada fue revisada durante varios minutos. Sin embargo, al final, el árbitro del encuentro, Christopher Araya, con el aval del VAR, decidió reanudar el compromiso. Saprissa terminó ganando 2-1, por lo que ese lanzamiento desde el punto de penal pudo representar una oportunidad para que los porteños igualaran el marcador.

El analista arbitral Greivin Porras consideró que, a su criterio, era penal. De hecho, criticó que el VAR debió llamar al árbitro central para que revisara la jugada en la pantalla.

“Lo mínimo era que el VAR llamara al central, pero yo tengo claridad de que la jugada tuvo elementos suficientes para sancionar penal. Al jugador de Puntarenas lo tocan por detrás y es una zancadilla”, afirmó.

El VAR para este juego estuvo a cargo de Jesús Montero.

Posteriormente, el entrenador puntarenense, César Alpízar, agregó que recibió varios mensajes en su teléfono que le confirmaron que la acción era penal.

“Mucha gente me mandó mensajes sobre la situación de penal, a uno le da vueltas en la cabeza sobre lo que pudo pasar”, dijo Alpízar en conferencia de prensa.