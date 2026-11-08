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Saprissa vs. Puntarenas FC: ¿En qué canal ver la oportunidad de oro de la ‘S’ para volver a la cima?

Saprissa enfrentará a Puntarenas con un chance único para ser primero en el cierre del Apertura 2026

Esteban Valverde

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Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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