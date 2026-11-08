Saprissa vs. Puntarenas FC: ¿En qué canal ver la oportunidad de oro de la ‘S’ para volver a la cima?

Saprissa tiene todo el escenario a favor para volver a ser líder del Apertura 2026, sin necesidad de depender de nadie más. Los morados reciben a Puntarenas FC este domingo a las 4 p. m. en la Cueva, en un duelo donde si ganan serán primeros con solo una fecha por jugar.

La pérdida de Sporting 2 a 0 ante Alajuelense hace que si la S triunfa llegue a 31 puntos, por lo que desplazarían a los albinegros de la punta.

¿Dónde ver a Saprissa ante Puntarenas? Copiado!

Saprissa y Puntarenas pasará por la pantalla de FUTV, el canal que tiene los derechos televisivos del Monstruo cuando juega de local.

El Monstruo recupera a figura clave Copiado!

El cuadro tibaseño contará con uno de sus goleadores: Orlando Sinclair está listo para regresar a los terrenos de juego y podría hacerlo el domingo, a las 4 p. m., cuando los morados reciban a los porteños.

“Ya, gracias a Dios, me incorporo a entrenar con el equipo. Ya estoy totalmente recuperado y estoy muy contento con eso. El profe (Hernán Medford) ya verá cómo me toma en cuenta para el partido del domingo”, dijo Sinclair el jueves a los medios con derechos de transmisión, antes del partido contra Herediano.