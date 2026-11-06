Saprissa recupera a una de sus figuras para el juego contra Puntarenas

Las buenas noticias continúan en Saprissa. Primero fue la victoria de visita contra Herediano, que lo impulsó al segundo lugar del campeonato y lo tiene con opciones de retornar al liderato.

Además, recuperó a una de sus figuras que estaba lesionada y que puede ser tomada en cuenta para el partido del próximo domingo contra Puntarenas, en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los defensas Kendall Waston y Pablo Arboine, los volantes Sebastián Acuña y Sebastián Padilla, así como el delantero Orlando Sinclair, se perdieron los últimos juegos del equipo.

El cuadro tibaseño contará con uno de sus goleadores: Sinclair está listo para regresar a los terrenos de juego y podría hacerlo el domingo, a las 4 p. m., cuando los morados reciban a los porteños.

“Ya, gracias a Dios, me incorporo a entrenar con el equipo. Ya estoy totalmente recuperado y estoy muy contento con eso. El profe (Hernán Medford) ya verá cómo me toma en cuenta para el partido del domingo”, dijo Sinclair el jueves a los medios con derechos de transmisión, antes del partido contra Herediano.

Orlando se lesionó en el encuentro contra San Carlos y se perdió el clásico y el duelo frente a los rojiamarillos. También estuvo ausente en el repechaje de la Copa Centroamericana ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador.

“Uno desde afuera sufre más, porque uno quiere estar adentro ayudando, pero son situaciones del fútbol que no es la primera ni la última vez que van a pasar. Lo más importante es recuperarse bien y estar listo para el cierre del torneo”, opinó Orlando.

Sinclair explicó por qué no jugó contra Herediano, pese a estar listo para entrenar de lleno con el grupo a partir de este viernes.

“Cuando se vuelve de una lesión, se deben hacer unos días de entrenamiento aparte, en readaptación física, y antes del juego contra Herediano era mi último día en esa readaptación. Ya me uno al grupo, al trabajo colectivo. Hay que cumplir unas métricas para poder incorporarme de lleno”, detalló Sinclair.

Orlando Sinclair dice estar listo para volver a jugar. ¿Será que se vuelve a llenar la boca de gol? (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Pese a las bajas que ha sufrido el plantel, Sinclair destacó la entrega de todos sus compañeros en los diferentes compromisos.

“El equipo ha estado bien y teníamos que ganar para seguir peleando por el primer lugar. Los equipos que están luchando con nosotros juegan entre ellos y debemos aprovechar”, resaltó el atacante.

Faltan tres jornadas para el cierre del torneo y a Saprissa le quedan dos juegos en casa: contra Puntarenas y, en la fecha 18, ante Inter San Carlos. El otro partido será de visita frente a Pérez Zeledón. Para Orlando, es muy importante jugar en casa por la forma en que se desenvuelve el equipo y por el respaldo de los aficionados.

“Nosotros en casa somos fuertes contra cualquiera y apuntamos a sacar ventaja con nuestra gente”, dijo Orlando.

Saprissa vuelve a estar en la pelea, pese a las críticas y los cuestionamientos de algunos por la pérdida del liderato o por el rendimiento del equipo. Para Orlando, es normal que siempre se hable de Saprissa.

“Siempre lo he dicho: quien está en Saprissa debe aprender a vivir con la crítica. Siempre se va a hablar; es el equipo más grande de Costa Rica y Centroamérica. Nosotros trabajamos fuerte sabiendo nuestras virtudes y mejorando los errores. Solo hay una forma de revertir las críticas: siendo campeones, y eso está claro tanto para el cuerpo técnico como para el equipo. Está en nuestras manos y ese es el objetivo de todos: volver a ser campeones”, destacó Orlando Sinclair.

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