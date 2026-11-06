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Puro Deporte

Saprissa recupera a una de sus figuras para el juego contra Puntarenas

Los morados juegan el domingo a las 4 p.m. en su campo contra los chuchequeros

05/08/26 San José, Tibás Copa Centroamericana, Grupo C, Saprissa vs. Alianza de Panamá, juego por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con posibilidad de la clasificación a los cuartos de final.
Orlando Sinclair dejó las dolencias y está listo para volver a jugar. Aquí en el partido de la Copa Centroamericana 2026, contra el Alianza de Panamá. Jorge Navarro para La Nacion
Milton Montenegro