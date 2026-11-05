Herediano vs. Saprissa: morados con doble reto en juego que solo puede ver en un canal

Saprissa tiene una visita más que complicada: regresa a una cancha donde no conoce la victoria y en la que se quedó sin opciones de conquistar el título en el torneo pasado. En el Carlos Alvarado, Herediano se coronó campeón del certamen anterior sin necesidad de extender la disputa a una gran final.

¿Dónde verlo? Copiado!

En ese escenario, los morados han disputado ocho encuentros, de los cuales perdieron siete y solo rescataron un empate 3-3.

Esta noche, a las 8 p. m., los tibaseños deben buscar la victoria si pretenden seguir en la pelea por recuperar el primer lugar. El compromiso será transmitido por FUTV.

😈 Hoy juega Saprissa



📍 Carlos Alvarado 🕖 8 p.m. ⚽️ vs Herediano pic.twitter.com/fq8y8TJ2wc — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 5, 2026

Hace un par de fechas, Saprissa dejó el liderato y ahora ocupa el cuarto lugar con 25 puntos. Lo preocupante para los morados es que San Carlos es quinto con la misma cantidad de unidades. Por si fuera poco, Alajuelense venció 4-1 a Escorpiones, llegó a 26 puntos y desplazó a Saprissa del tercer puesto.

Contra la pared Copiado!

Los tibaseños están contra la pared y obligados a ganar o, al menos, rescatar un empate, porque una derrota, si bien no los saca de la zona de clasificación, los compromete bastante. Además de no haber derrotado a Herediano en el Carlos Alvarado, Saprissa afrontará el encuentro con las bajas de Kendall Waston, Pablo Arboine, Sebastián Acuña, Sebastián Padilla y Orlando Sinclair.

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Hernán Medford, técnico de los morados, dijo en conferencia de prensa, sin dar detalles, que quizá recupere a uno de los lesionados, aunque sería para tenerlo en la banca.

“Podría ser que cuente con uno, pero casi ninguno. Vamos a ver si ese puede estar bien, tal vez no para iniciar; tendría que estar en la banca”, dijo Medford.

Herediano, octavo con 14 puntos, conserva un hilo de esperanza de meterse entre los cuatro clasificados. Para mantener esa ilusión, necesita ganar esta noche y obtener la victoria en los tres juegos restantes. Si lo consigue, puede llegar a un máximo de 26 puntos, aunque los rojiamarillos están prácticamente eliminados.

Los florenses no solo requieren que Saprissa no sume más puntos, sino que suceda lo mismo con San Carlos, Puntarenas e Inter San Carlos. Aquí surge el problema para los heredianos: Saprissa cierra jugando en casa contra Puntarenas e Inter San Carlos, por lo que en cada encuentro alguno de los equipos sumará puntos, o ambos si terminan empatando. Si Saprissa suma un punto más, Herediano dirá adiós: a los florenses no les alcanzará.

El árbitro Copiado!

Steven Madrigal será el árbitro del juego y estará asistido por Andrés Arrieta y Carlos Fernández. Keylor Herrera será el secretario arbitral, mientras que David Gómez estará a cargo del VAR y Diego Salazar será el AVAR.

Steven Madrigal será el árbitro del partido de Herediano contra Saprissa. Aquí en la jornada 8 del Clausura 2023, cuando saludó a Jafet Soto. (Rafael Pacheco Granados)

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