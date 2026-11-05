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Herediano vs. Saprissa: morados con doble reto en juego que solo puede ver en un canal

Los morados juegan en un campo donde nunca han ganado

Milton Montenegro

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Saprissa tiene una visita más que complicada: regresa a una cancha donde no conoce la victoria y en la que se quedó sin opciones de conquistar el título en el torneo pasado. En el Carlos Alvarado, Herediano se coronó campeón del certamen anterior sin necesidad de extender la disputa a una gran final.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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