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Puro Deporte

Abraham Madriz le responde a quienes piden un portero de experiencia en Saprissa

La Unafut lo escogió como el jugador más destacado de la jornada 14

Saprissa vs. Mixco
Abraham Madriz, arquero de Saprissa, fue fundamental en los últimos tres compromisos del equipo. Aquí en juego contra el Deportivo Mixco de Guatemala. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Abraham Madriz, guardameta de Saprissa, no solo fue el mejor jugador de su equipo en el clásico contra Alajuelense, sino que también fue elegido el jugador de la jornada 14.

Con base en datos de Sofascore, sitio web que ofrece resultados y estadísticas deportivas en tiempo real, la Unafut destacó al arquero morado como el mejor de la fecha 14.

Sofascore le dio a Madriz una calificación de 8,6 y resaltó que realizó seis atajadas, cinco de ellas dentro del área. Además, completó 19 de 21 pases, acertó dos de cuatro pases largos y registró cinco recuperaciones.