Abraham Madriz le responde a quienes piden un portero de experiencia en Saprissa

Abraham Madriz, guardameta de Saprissa, no solo fue el mejor jugador de su equipo en el clásico contra Alajuelense, sino que también fue elegido el jugador de la jornada 14.

Con base en datos de Sofascore, sitio web que ofrece resultados y estadísticas deportivas en tiempo real, la Unafut destacó al arquero morado como el mejor de la fecha 14.

Sofascore le dio a Madriz una calificación de 8,6 y resaltó que realizó seis atajadas, cinco de ellas dentro del área. Además, completó 19 de 21 pases, acertó dos de cuatro pases largos y registró cinco recuperaciones.

“Queríamos la victoria para continuar arriba; lamentablemente, no se nos dio, pero queríamos darle esa alegría a la afición”, dijo Madriz el domingo pasado, luego del empate 0-0 contra Alajuelense.

Al finalizar el encuentro, la afición saprissista coreó el apellido de Abraham, gesto que el arquero agradeció. Sin embargo, prefiere no concentrarse en los elogios: para él, cada encuentro es un reto más.

“Personalmente, me siento bien y me siento en buen nivel, pero ya es página pasada y ahora estamos pensando en el partido siguiente”, indicó Madriz, quien se concentra en Herediano, equipo al que Saprissa visitará el próximo jueves en el Estadio Carlos Alvarado.

“Le agradezco a la afición que coreen mi nombre. Creo que ya son tres veces que lo han hecho. Trabajo para eso; toda mi vida me he preparado para estar ahí cuando ocupan. Estoy agradecido por el respaldo desde el primer minuto y hasta el final”, expresó Madriz.

Para Abraham, su rendimiento debe mantenerse. El guardameta señaló que, incluso en sus primeros juegos con Saprissa, buscó dar lo mejor, pese a las críticas de algunos aficionados.

“Es normal que cuando ven a alguien nuevo, algún sector diga que difícil, sobre todo si se trata de un joven, pero la idea es ir montándonos en el barco y que todos vayamos hacia el mismo lado. Creo que el crecimiento ha sido exponencial y la idea es seguir creciendo. Estoy buscando esos espacios de mejora para seguir creciendo”, destacó Madriz.

También respondió a quienes consideran que Saprissa necesita contratar a un arquero con mayor recorrido para acompañarlo o disputarle el puesto.

“Cada persona es libre de dar su opinión. Aquí en Saprissa tenemos que estar los mejores; así ha sido siempre y así será”, respondió Abraham Madriz.

La Unafut destacó a Abraham Madriz, arquero de Saprissa, como el mejor jugador de la jornada 14. (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

Abraham busca consolidarse en Saprissa y mencionó que su confianza no surge de sus intervenciones en los encuentros con el equipo.

“Yo creo que la confianza se genera en la semana, en el trabajo, en hacer las acciones como las que se ven en los partidos, en los mismos entrenamientos. Si hago eso en las prácticas, en los encuentros me voy a sentir más seguro”, dijo Abraham.

Madriz resaltó que los compromisos le han ayudado a mejorar la toma de decisiones.

“Siento que he mejorado bastante en ese aspecto y la idea es seguir mejorando. Ponerse en el arco de Saprissa no es para cualquiera. Uno está dando un examen semana a semana. Lo del clásico no vale nada si no sigo en este nivel”, expresó el joven arquero.

Abraham Madriz estuvo muy atento en el clásico contra Alajuelense y evitó la caída de su marco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En su crecimiento también aparece una figura de peso: Erick Lonnis.

Madriz confirmó que conversa con el histórico guardameta y que ha intentado absorber su experiencia, aunque comprende que existen lecciones que únicamente podrá aprender viviéndolas.

“Tanto Erick como los entrenadores me han acompañado en este camino y me han ayudado bastante. He podido exprimir ciertas experiencias, pero hay cosas que voy a tener que vivir”.

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