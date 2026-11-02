Saprissa se llevó una grata sorpresa en el clásico: ¿de qué se trata?

Antes del clásico contra Alajuelense, Hernán Medford, técnico de Saprissa, dijo que los jugadores debían demostrar por qué están en el equipo.

Debido a las bajas por lesión, Hernán debió recurrir a figuras con pocos minutos en el torneo para medirse a los rojinegros.

En la formación que presentó, Medford sorprendió con Douglas Sequeira en la defensa, Alberth Barahona en el mediocampo y Keyshwen Arboine como extremo.

También ingresaron de cambio Bancy Hernández, Ariel Rodríguez y Samir Taylor, otros de los jugadores que han tenido pocos minutos con el equipo.

“Es un reto bonito, un partido para decir: ‘Aquí estoy’. Estamos en la recta final y eso puede pasar en una semifinal y en una posible final, porque nada está asegurado. El domingo es para que algunos digan: ‘Aquí estoy presente’. Es una gran oportunidad para que muchos demuestren”, afirmó Medford el viernes pasado, en la conferencia de prensa previa al clásico.

Quienes tuvieron la oportunidad le respondieron a Hernán y levantaron la mano.

Sin duda, el caso más llamativo es el de Douglas Sequeira, una sorpresa en la formación. Nadie lo esperaba porque venía de una lesión y el encuentro ante la Liga fue apenas su primer partido en el campeonato.

Sequeira tenía más de un año sin jugar, luego de sufrir una lesión en el menisco externo de una de sus rodillas, y no desentonó.

Douglas jugó todo el partido ante la Liga y se vio bien. Incluso fue fundamental en una acción al minuto 46, cuando se barrió en el área y evitó que Ronaldo Cisneros enviara el balón al marco de Abraham Madriz.

Douglas Sequeira tenía más de un año sin jugar y no desentonó en su regreso a la zaga de Saprissa. (Jose Cordero)

Otro que se vio bien y que, al igual que Douglas, estuvo todo el partido fue Alberth Barahona, quien cortó el juego en el mediocampo y, durante varios pasajes del encuentro, contribuyó a que la Liga no tuviera el balón.

Keyshwen Arboine se esforzó, pero fue el primer jugador sustituido: al minuto 65 le cedió su lugar a Bancy Hernández, quien sigue sin mostrar un buen nivel.

“Jugó un buen partido (Arboine). Como extremo, tiró seis centros e hizo un buen trabajo. Jugó de titular y lo hizo bien, y no solo él. Asumimos un clásico sin ocho jugadores; no es excusa, es una realidad. Apareció Douglas después de un año y lo hizo bien. Nos ha afectado no tener el equipo completo. Quedan cuatro partidos, 12 puntos. Algunos dirán que Saprissa no llega, y vamos a ver”, destacó Hernán Medford.

El sitio web Sofascore, que ofrece resultados y estadísticas deportivas en tiempo real, le dio a Douglas una calificación de 7,6 en el clásico y destacó que registró cuatro despejes y dos intercepciones.

Además, sumó ocho contribuciones defensivas, un tiro bloqueado, nueve recuperaciones y tres duelos aéreos ganados de cuatro disputados. Completó 26 de 30 pases y acertó cinco de siete pases en campo rival.

A Alberth Barahona lo valoró con un 6,5 y resaltó que tuvo 46 toques, una precisión en los pases del 89%, tras efectuar 32 de 36 y cuatro duelos ganados de 10 disputados en el clásico.

En el registro de pases en campo rival, completó 21 de 23. Además, sumó cuatro contribuciones defensivas, 15 recuperaciones, cuatro intercepciones y un duelo aéreo ganado.

Keyshwen Arboine fue calificado con un 6,7. Tuvo 36 toques, una precisión en los pases del 53%, al lograr 8 de 15 y tres regates exitosos de seis intentos. Acertó uno de dos pases largos, completó ocho de 15 pases y, en campo rival, seis de 11.

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