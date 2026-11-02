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Puro Deporte

Saprissa se llevó una grata sorpresa en el clásico: ¿de qué se trata?

Hernán Medford tenía un dilema para formar la alineación debido a las cinco bajas

Partido Saprissa Alajuela
Saprissa se midió a Alajuelense con cinco bajas y empató 0-0. En la acción, Alberth Barahona en disputa del balón. Alonso Tenorio
Milton Montenegro

Antes del clásico contra Alajuelense, Hernán Medford, técnico de Saprissa, dijo que los jugadores debían demostrar por qué están en el equipo.

Debido a las bajas por lesión, Hernán debió recurrir a figuras con pocos minutos en el torneo para medirse a los rojinegros.

En la formación que presentó, Medford sorprendió con Douglas Sequeira en la defensa, Alberth Barahona en el mediocampo y Keyshwen Arboine como extremo.