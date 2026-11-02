Hernán Medford asume la culpa por perder el liderato en un clásico sin goles

Hernán Medford, técnico de Saprissa, destacó el desempeño de sus jugadores. Para él, lo dieron todo para obtener la victoria ante Alajuelense, que al cierre del encuentro presionó en busca de los tres puntos.

Hernán no hizo drama por la pérdida del liderato. Todavía falta, indicó el timonel, quien aseguró que no bajan la guardia.

Con 25 puntos, Saprissa es tercero. Cartaginés es primero con 27 y Sporting, segundo, también con 27 unidades.

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