Hernán Medford asume la culpa por perder el liderato en un clásico sin goles

Hernán Medford, técnico de Saprissa, destacó el desempeño de sus jugadores. Para él, lo dieron todo para obtener la victoria ante Alajuelense, que al cierre del encuentro presionó en busca de los tres puntos.
Hernán no hizo drama por la pérdida del liderato. Todavía falta, indicó el timonel, quien aseguró que no bajan la guardia.
Con 25 puntos, Saprissa es tercero. Cartaginés es primero con 27 y Sporting, segundo, también con 27 unidades.
“Fue un partido donde los dos porteros tuvieron intervenciones. No podemos obviar las oportunidades que nosotros tuvimos, porque en el primer tiempo controlamos e hicimos un juego con mucha intensidad, que mantuvimos hasta cerca del minuto 70, cuando bajó por la parte física. Es cierto que hubo buenas intervenciones de Abraham, pero ambos porteros las tuvieron”, comentó Medford.
- ¿Qué piensa del liderato que perdió?
- Quedan cuatro partidos. Duele haber perdido el liderato y fue por culpa nuestra. Asumimos la responsabilidad y quedan partidos. Va a ser un cierre interesante.
- Solo ganó siete de los últimos 21 puntos. ¿Por qué han venido de más a menos?
- No quedo satisfecho porque no obtuvimos los tres puntos, pero a nivel de juego sí. En lo otro, hemos dejado ir algunos puntos.
- ¿Cuál es su responsabilidad en la pérdida del liderato?
- Siempre la asumo y dejo a los jugadores afuera. Asumo la responsabilidad; no me la quito, ya me conocen. Pueden comentar lo que quieran y dejo a los jugadores afuera.
Hernán se refirió a las variantes, como las de Keyshwen Arboine y Douglas Sequeira.
“Jugó un buen partido (Arboine). Como extremo, tiró seis centros e hizo un buen trabajo. Jugó de titular y lo hizo bien, y no solo él. Asumimos un clásico sin ocho jugadores; no es excusa, es una realidad. Apareció Douglas después de un año y lo hizo bien. Nos ha afectado no tener el equipo completo. Quedan cuatro partidos, 12 puntos. Algunos dirán que Saprissa no llega, y vamos a ver”, destacó Hernán.
Medford añadió que les está costando ser contundentes y reconoció que es una falla. Agregó que en el primer tiempo generaron peligro, pero deben ser efectivos.
“Ellos están conscientes; los delanteros saben que se debe mejorar esa parte”, expresó Medford.
El técnico dijo que asume lo que pasa ahora y aceptó que la contundencia es un aspecto por mejorar.
Saprissa tiene una salida muy dura en la siguiente fecha; el jueves visita a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, escenario donde nunca ha ganado.