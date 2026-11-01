Saprissa vs. Alajuelense: los motivos que encienden un clásico que nadie quiere perderse

Los morados perdieron el liderato y la única forma de recuperarlo es venciendo a la Liga

Milton Montenegro

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La fecha 14 del Torneo de Apertura tiene como plato fuerte el partido que todos esperan, el que más llama la atención: el clásico entre Saprissa y Alajuelense.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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