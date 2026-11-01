Saprissa vs. Alajuelense: los motivos que encienden un clásico que nadie quiere perderse

La fecha 14 del Torneo de Apertura tiene como plato fuerte el partido que todos esperan, el que más llama la atención: el clásico entre Saprissa y Alajuelense.

Después de estar prácticamente todo el torneo en la cima del campeonato, los morados perdieron el liderato y están obligados a ganar para volver al primer lugar.

Saprissa obligado Copiado!

Sporting derrotó el sábado a Herediano 1-0 y desplazó a los tibaseños, quienes poseen 24 puntos. En caso de lograr el triunfo, Saprissa llegará a 27, los mismos que posee el cuadro albinegro, pero lo superará por la diferencia de goles.

El problema para Saprissa es que al frente tiene a la Liga, que viene jugando bien y con la motivación al tope tras lograr el pase a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Además, Alajuelense, en caso de sumar los tres puntos, llegará a 25 y pasará al segundo lugar, dejando a los morados en el tercero o, si Cartaginés, que cuenta con 24 unidades, derrota a San Carlos, en el cuarto.

💜 Hoy juega Saprissa 🔥 ¡CLÁSICO NACIONAL!



ℹ️ RNC Bienestar pic.twitter.com/GIsuc3XsCk — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 1, 2026

Pero el enorme inconveniente para Saprissa no es la obligación de ganar, sino hacerlo con un equipo diezmado. Los saprissistas tienen cinco bajas para el juego de este domingo, que inicia a las 4 p. m., y está en duda la participación de Pablo Arboine, quien salió al inicio del segundo tiempo del partido del miércoles pasado contra Luis Ángel Firpo, de El Salvador. El compromiso se podrá ver por FUTV.

Las bajas Copiado!

Sebastián Acuña sufre un esguince de rodilla; Orlando Sinclair, una lesión muscular; Kendall Waston presenta una lesión de rodilla, aunque los morados no brindaron más detalles; y Sebastián Padilla tiene una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga).

Por si fuera poco, Saprissa no contará con Gerson Torres, suspendido por dos juegos tras haber sido expulsado en el compromiso contra Cartaginés.

Ausencia manuda Copiado!

En el caso de Alajuelense, Óscar Ramírez tampoco tendrá el equipo completo, pues Celso Borges no vio acción contra Motagua y no está claro si jugará ante Saprissa, mientras que Rónald Matarrita se lesionó el jueves.

Saprissa ha tenido ventaja en los últimos cinco juegos contra la Liga, con dos victorias y dos empates, mientras que los rojinegros ganaron un compromiso.

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🔜 | Clásico 🆚 Saprissa

🗓️ | Dom. 1 de noviembre, 4:00 pm

🏟️ | Estadio Ricardo Saprissa



➡️ @BYDCostaRicaOfi #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/axXwJqunXf — Alajuelense (@ldacr) November 1, 2026

“Nosotros venimos de atrás, venimos recortando distancia y estamos cerca de meternos con el grupo que va en punta. Esa motivación y ese empuje con el que viene el equipo, trataremos de hacerlo de la mejor manera para meternos ahí”, expresó Óscar Ramírez.

Pese a las bajas, Hernán Medford, técnico de Saprissa, expresó que quienes entren a jugar tienen una bonita oportunidad para demostrar por qué están en el equipo.

“El clásico es aparte; juegue quien juegue, siempre hay motivación. Alajuela viene bien emocionalmente, Saprissa también, y esperamos un buen partido. Ahora estamos llenos de lesionados, pero no es excusa, es una realidad. Varios no se recuperan y los que están se encuentran bien y motivados”, opinó Hernán Medford en conferencia de prensa.

El árbitro Copiado!

El partido será dirigido por Pablo Camacho, quien tendrá como asistentes a Luis Granados y William Chow. William Matus será el secretario arbitral, mientras que el VAR estará a cargo de Steven Madrigal y Octavio Jara será el AVAR.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.