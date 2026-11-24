¿Quién lo diría? Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos se enfrentan en la última jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026 en un partido que será una verdadera final.

Estará en juego el último boleto a las semifinales, instancia a la que ya se clasificaron Saprissa, Cartaginés y Sporting.

Para este partido entre norteños y rojinegros no habrá tiempos extra, no aplica el gol de visita, ni se definirá por penales, pero para nadie es un secreto que será un verdadero drama, un juego de infarto.

El duelo entre San Carlos y Alajuelense está pactado para el sábado 28 de noviembre, a las 7 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada. Y será transmitido en exclusiva por Fox.

No es de los partidos que requieren verse a doble pantalla, porque los equipos de Wálter Centeno y Óscar Ramírez dependen únicamente de lo que suceda ahí.

Uno avanzará y el otro se despedirá del torneo. Alajuelense llega a este duelo en el cuarto lugar, con 29 puntos; mientras que San Carlos tiene 27 unidades.

Con un empate o con un triunfo, el boleto a semifinales será de la Liga; pero si los norteños ganan, eliminarán a los rojinegros y serán los semifinalistas. ¿Cuál es su pronóstico?

Así está el panorama para la última fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2026:

1. Saprissa: 34 puntos (+18)

2. Cartaginés: 34 puntos (+13)

3. Sporting: 33 puntos (+9)

4. Alajuelense: 29 puntos (+11)

5. San Carlos: 27 puntos (-2)

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