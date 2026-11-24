Sporting clasificó a las semifinales del fútbol nacional por primera vez y llega a la última fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2026 con opciones de acabar líder.

En este momento, el equipo de Andrés Carevic posee un punto menos que Saprissa y Cartaginés, así que intentará hacer lo suyo, cruzando los dedos para que Saprissa no le gane a Inter San Carlos y que Cartaginés no lo haga frente a Pérez Zeledón.

Sporting recibirá a Puntarenas FC el sábado 28 de noviembre, a las 7 p. m., en el Estadio Puente de Piedra.

Los derechos de transmisión de este encuentro son de Fox, pero ese canal dará a esa hora el juego decisivo entre San Carlos y Alajuelense.

¿Cómo se puede ver entonces el partido entre Sporting y Puntarenas FC? El juego estará disponible a través de Tubi.

Se trata de una plataforma de streaming gratuita financiada con anuncios (no requiere suscripción ni tarjeta de crédito) que está disponible oficialmente en Costa Rica y gran parte de Latinoamérica. Ni siquiera debe registrarse para accesarla.

Desde un navegador web (PC o Mac) ingresa de forma directa a tubitv.com desde Chrome, Safari, Edge o Firefox y ahí encontrará el partido.

En celulares y tabletas debe descargar la aplicación gratuita Tubi desde la Google Play Store (Android) o la App Store (iPhone y iPad).

Para televisores y consolas debe instalar la app oficial desde la tienda de aplicaciones en el dispositivo. En Costa Rica tiene soporte oficial para Smart TVs: Samsung, Hisense (VIDAA) y televisores con Android TV / Google TV.

En dispositivos de streaming: Roku (y mediante Chromecast desde el celular). Y en consolas: PlayStation 4 y Xbox (One, Series S y Series X).