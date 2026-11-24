El Deportivo Saprissa cerrará la fase regular del Torneo de Apertura 2026 en su casa y con su gente contra el Inter San Carlos, en un partido al que los morados llegan como líderes.

Recuerde que este juego será el sábado 28 de noviembre, a las 7p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa y será transmitido por FUTV.

Sin embargo, ese primerísimo lugar se resolverá hasta que concluya la jornada. Algunas personas posiblemente creen que los morados dependen de ellos mismos para terminar en ese codiciado puesto 1 que otorga el pase a la gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria.

Lo que pasa es que todo depende de qué ocurra en el partido de Cartaginés ante Pérez Zeledón. Además, si la S y Cartaginés no ganan sus duelos, pero Sporting vence a Puntarenas FC, ese primer lugar sería para el cuadro de Andrés Carevic.

Hay muchos escenarios y para la S no es cierto que ganando ya esté consumado el liderato, porque puede ser que se deje los tres puntos, pero si Cartaginés con su potente ataque llena de goles a los generaleños, los brumosos podrían quedarse con ese primer lugar.

Así está el panorama para la última fecha de la fase regular del Torneo de Apertura 2026:

1. Saprissa: 34 puntos (+18)

2. Cartaginés: 34 puntos (+13)

3. Sporting: 33 puntos (+9)

4. Alajuelense: 29 puntos (+11)

5. San Carlos: 27 puntos (-2)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.