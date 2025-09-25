Tragedia en el fútbol: Muere exjugador del Arsenal tras golpearse la cabeza contra un muro en un partido

Billy Vigar, exfutbolista del Arsenal fallecido tras golpearse la cabeza contra un muro en un partido.

El mundo del fútbol está conmocionado por el fallecimiento del exjugador del Arsenal inglés Billy Vigar, de solo 21 años, quien sufrió un golpe en la cabeza mientras disputaba un partido en su país.

Según reportan medios internacionales, Vigar militaba actualmente en el Chichester City y el sábado pasado estaba jugando ante el Wingate and Finchley, por la liga Isthmian Premier Division (un torneo de categoría semiprofesional que incluye equipos de diversas zonas de Londres).

Al inicio del encuentro, Vigar corrió tras una pelota para evitar que se fuera por una de las líneas, con tan mala suerte que resbaló y se golpeó la cabeza contra un muro ubicado cerca de la cancha.

El árbitro detuvo el partido y de inmediato recibió asistencia médica; al comprender la gravedad de la lesión, solicitaron una ambulancia y posteriormente lo trasladaron en helicóptero a un hospital.

Luego de luchar por su vida durante varios días, finalmente no logró sobrevivir, según un parte médico divulgado por el club: ““Tras sufrir una seria lesión cerebral el pasado sábado, Billy fue puesto en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperación. Aunque esto le ayudó, la lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves (25 de setiembre) por la mañana".

Vigar se formó en las ligas menores del Arsenal, uno de los clubes más importantes de la capital inglesa, que suele captar cientos de talentos jóvenes desde muy tempranas edades. No llegó a debutar con el primer equipo de los Gunners y fue enviado a la categoría sub 21.

El muchacho prolongaba su carrera en el Chichester, buscando una nueva oportunidad en el fútbol profesional, hasta que llegó el infortunio. De inmediato llovieron condolencias de todo el fúbol inglés, incluyendo la propia Federación, conocida como la FA.

We are devastated to hear that Billy Vigar has passed away.



We send our heartfelt condolences to his family, friends, loved ones, and everyone at Chichester City FC at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/KADwRz4hAz — The FA (@FA) September 25, 2025

Además de las muestras de apoyo, muchas personas levantaron la voz para exigir que los equipos sean más estrictos para vigilar las estructuras de concreto alrededor de las canchas.