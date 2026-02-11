Torneo de Copa: Vea los goles con los que Liberia aniquiló a Alajuelense

Joaquín Alonso Hernández le anotó a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto y en el Edgardo Baltodano.

El Municipal Liberia hizo todos los méritos para seguir en la pelea en el Torneo de Copa y lo demostró al ganarle los dos dos partidos a una versión irreconocible de Liga Deportiva Alajuelense.

Los hombres de José Saturnino Cardozo tienen razones de sobra para sonreír, porque el club pampero accedió por primera vez a las semifinales de esta competición.

Después de esto, a finales de marzo, Liberia buscará el pase a la final contra el vencedor del duelo entre Saprissa y Carmelita, serie que está mitad del camino, pero en la que los morados llevan una ventaja de 6-0.

Para seguir con vida en el Torneo de Copa, el equipo de José Saturnino Cardozo superó a Alajuelense con un global de 4-1 en los cuartos de final.

La hazaña la gestó al imponerse primero en el Estadio Alejandro Morera Soto, con un gol de Joaquín Alonso Hernández.

¿Lo recuerda? Aquí se lo mostramos y también podrá observar las demás anotaciones en esta serie entre Liberia y la Liga, a cargo de Kenneth Vargas, otro tanto de Hernández y los dardos de Christian Reyes y Fernando Lesme.

Vea el gol de Joaquín Alonso Hernández en el Morera Soto

⏰ 64’ Gol de Alonso Hernández y Liberia golpea a Alajuelense. pic.twitter.com/fwiDxDrxU3 — FUTV (@FUTVCR) February 4, 2026

Vea el primer gol de Kenneth Vargas con Alajuelense

⏰ 26’ Gol de Kenneth Vargas que coloca el 0-1 para Alajuelense y empata el global. pic.twitter.com/WIQFnT4z2P — FUTV (@FUTVCR) February 11, 2026

Vea el otro gol de Joaquín Alonso Hernández

⏰ 35’ Alonso Hernández anota el empate para Liberia con una buena definición. pic.twitter.com/egt3cgHiK1 — FUTV (@FUTVCR) February 11, 2026

Vea el gol de Christian Reyes

⏰ 52’ Gol de Christian Reyes que adelanta a Liberia y aumenta la ventaja en el global. pic.twitter.com/jJKOjEtNtk — FUTV (@FUTVCR) February 11, 2026

Vea el gol de Fernando Lesme

⏰ 77’ Fernando Lesme anota el tercero tras una buena combinación de Liberia. pic.twitter.com/K5FpJw9ycw — FUTV (@FUTVCR) February 11, 2026

