Torneo de Copa: Hora y canal para que no se pierda ningún partido

Óscar Ramírez y José Saturnino Cardozo volverán a sostener un pulso desde el banquillo en los cuartos de final del Torneo de Copa, en la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia.

Liga Deportiva Alajuelense, Liberia, Herediano, Puntarenas FC, Sporting, Cartaginés, Carmelita y Saprissa están listos para darle vida a los cuartos de final del Torneo de Copa.

Pero antes de que la pelota empiece a rodar tome en cuenta que para esta competición aplican algunas diferencias con respecto a la dinámica habitual que se implementa en el campeonato nacional.

¿Cuáles son los cambios? En el Torneo de Copa no hay conferencia de prensa con los técnicos después del juego; sino que cada estratega brinda una atención flash a través de la televisora oficial.

Sí hay zona mixta, pero tres futbolistas de cada equipo atienden a los medios de comunicación inmediatamente después del pitazo, como sucedía antes.

Los cuartos de final y las semifinales se juegan en duelos de ida y vuelta; mientras que la disputa por el título del Torneo de Copa será a partido único en abril. Ese encuentro en el que se disputará este cetro de carácter oficial se llevará a cabo en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

Otro punto de interés es que en esta competición no existen los tiempos extra.

Si alguna serie se encuentra empatada al concluir el partido de vuelta, se procederá de inmediato con los lanzamientos desde el punto de penal. Esto aplica incluso para la final.

Según las normas de competición del Torneo de Copa, los clubes deberán tener inscritos un mínimo de 16 y un máximo de 35 jugadores. El cupo máximo de extranjeros inscritos en cada equipo será determinado según cada liga y no podrá ser mayor a cinco jugadores.

En la alineación oficial en partidos de este Torneo de Copa podrán aparecer en el listado y jugar solo cinco futbolistas extranjeros como máximo, independientemente de su categoría.

Si el club respectivo, ya tiene inscritos en la nómina de este torneo a sus cinco extranjeros, los jugadores extranjeros inscritos en las categorías de ligas menores no podrán ascender ni jugar en el Torneo de Copa.

El espíritu de esta competición es en parte que sirva para darle rodaje a los jóvenes y para que participen quienes no han tenido tantos minutos.

Saprissa estrenaría técnico para su debut en el Torneo de Copa. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

No obstante, un partido del Torneo de Copa no podrá comenzar o continuar si cualquiera de los equipos tiene en la alineación titular, o durante el partido, menos de seis jugadores inscritos en el primer equipo.

Además, cada club participante deberá de completar la totalidad de 360 minutos por partido con jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. En caso de incumplimiento, el club perderá los tres puntos.

Así quedaron las llaves del torneo de Copa (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

El Torneo de Copa cuenta con el aval para que se haga uso de la tecnología VAR (Árbitro asistente de video), pero en los cuartos de final, no se usará.

De hecho, el único partido de esta competencia en el que se contó con la herramienta tecnológica fue en la final de la edición anterior, en la que Alajuelense se proclamó bicampeón del Torneo de Copa.

Los partidos de ida en el Torneo de Copa

Día Partido Hora Canal 3 de febrero Herediano vs. Puntarenas FC 4 p. m. FUTV 3 de febrero Sporting vs. Cartaginés 6 p. m. Tigo Sports 3 de febrero Alajuelense vs. Liberia 8 p. m. FUTV 5 de febrero Saprissa vs. Carmelita 8 p. m. FUTV

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.