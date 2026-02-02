¿Cuándo juega Alajuelense? Vuelve el fútbol de Costa Rica tras las elecciones 2026

El mexicano Ángel Zaldívar debutó en la red en el último partido de Alajuelense, ante Guadalupe. Aquí, celebra con Santiago Van der Putten y otros compañeros.

El Torneo de Apertura 2026 hizo una breve pausa el pasado fin de semana por las elecciones 2026, pero los aficionados al fútbol siempre están pendientes de sus equipos y los seguidores del campeón nacional se preguntan: ¿Cuándo vuelve a jugar Liga Deportiva Alajuelense?

Curiosamente, la respuesta es un poco ambigua: vuelve a jugar el martes, pero también lo hará de nuevo el sábado.

Esto se debe a que, al igual que otros seis clubes de Primera División, los manudos disputan dos frentes a la vez en este inicio de febrero: primero deberán jugar el partido de ida de la serie ante por los cuartos de final del Torneo de Copa, este martes 3 de febrero a las 8 p. m. ante Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Por su parte, los manudos retomarán la actividad del Torneo de Clausura 2026 el próximo sábado 7 de febrero a las 8 p. m., cuando reciban a Herediano en la Catedral.

La pausa fue de una semana, pues los rojinegros disputaron su último compromiso con la victoria de visita 1-3 ante Guadalupe FC, el pasado martes 27 de enero.

A partir de ese momento, contaron con un lapso de siete días antes del siguiente partido por la Copa. Y después, cuatro días de descanso antes del compromiso frente a los rojiamarillos por el campeonato nacional.

Alajuelense es el campeón vigente de ambos torneos; en el caso de Copa, con dos títulos consecutivos.

