Así sería el nuevo estadio de Alajuelense: lugar, capacidad proyectada y más

¿Cómo será ese nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense? Los primeros en ver el anteproyecto fueron los asociados del club, quienes votaron y aprobaron que se siga adelante y que el nuevo escenario sea en el terreno de 16 hectáreas, presentado como “escenario ideal”, en El Coyol de Alajuela.

Para esto, Alajuelense trabaja con Gensler, la firma de arquitectura y diseño a cargo del proyecto y la elaboración del plan maestro que conocieron los asociados del club.

El diseño del recinto se inspira en el León y la intención es que tenga un aforo para 25.000 aficionados y cuente con 1.000 espacios de parqueo.

“Con esa cantidad de aficionados y al ser un estadio totalmente cerrado, el ambiente que eso generaría es impresionante; igual que a nivel visual, porque todas las personas que estén en silla van a poder ver todos los puntos, así sea la silla en el centro del campo, o una silla en una esquina, van a poder ver todo el estadio”, comentó el directivo de la Liga, León Weinstok.

Dijo que también se proyecta que pueda dar una experiencia mayor a nivel de visitación, tanto antes como después de los juegos.

“Al ser un terreno más grande permite tener a la afición ahí mismo. El estadio actual quedó inmerso en el centro de Alajuela y esto más bien afecta muchas dinámicas que ocurren alrededor del fútbol”, citó.

Este es el anteproyecto del nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

El estadio tendrá varios pisos, donde habrá museo y tienda; áreas de bebidas y comidas, muy cerca de los palcos y las graderías.

Además, está pensado en que también se convierta en un punto referente de entretenimiento para conciertos y otro tipo de espectáculos.

El diseño varió bastante con respecto al que Alajuelense había presentado en 2021, cuando se había proyectado que sería en un terreno diagonal al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

Pero después de que los propietarios de ese terreno cambiaron de parecer y no quisieron venderlo, la Liga tuvo que volver a empezar de cero con su proyecto de tener una nueva casa.

La capacidad del nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense sería para 25 personas. (Cortesía/Cortesía)

Ahora, en Alajuelense procuraron que al encontrar ese terreno, no suceda lo de la vez anterior.

“Yo creo que la forma en la que se negocia y respalda el terreno por medio de un fideicomiso (con Bac Credomatic) evita inconvenientes como los que hubo antes con la opción de compra; y a nivel de diseño, pues mantiene una esencia pero con los ajustes naturales cuando hay un nuevo terreno que requiere ese tipo de acople al nuevo lugar donde estará”, manifestó el directivo.

También cree que la modificación obedece al paso del tiempo, las nuevas tendencias y hasta un tema inspiración de los arquitectos como tal. De hecho, adelantó que puede ser que el diseño final tenga algunos cambios.

El plan es que el nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense sea cerrado en sus cuatro graderías. (Cortesía/Cortesía)

Al decir eso, reiteró que en este momento lo que tienen es un anteproyecto general, y que la propuesta final, aunque debería de ser muy parecida a la presentada este 31 de enero, en realidad es a partir de ahora cuando los expertos procederán a elaborar los planos detallados y el diseño más puntual.

“Podría tener algunos cambios, porque ya cuando se llega a detallar temas de costos, temas de materiales, etcétera, pues puede tener pero la inspiración, y la idea que va a tener va a ser como la presentada en el anteproyecto”, citó.

En la asamblea, la dirigencia les dijo a los asociados de Alajuelense que en cuanto al dinero, no se piensa endeudar a la institución, ni comprometer el flujo de caja.

Lo que se informó es que el terreno tiene 16 hectáreas y cada metro cuadrado cuesta $52,5.

“Este es más un punto de arranque del proyecto y no un punto final, un buen primer paso que da la confianza, le da el respaldo a la Junta Directiva de seguir adelante, la aceptación del lugar donde se va a hacer y, a partir de ahí, financiar lo que hay principalmente, pues, dos vías en gran medida”, apuntó León Weinstok.

El nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense tendría parqueo para 1.000 vehículos. (Cortesía/Cortesía)

La opción de compra tiene vigencia de dos años y en ese plazo la Liga debe reunir el dinero a través de preventa de localidades y el plan comercial, aunado a alianzas con distintos patrocinadores. Todavía no están definidos los precios, pues el presupuesto se presentará en una próxima asamblea.

“No podíamos avanzar en todo eso sin tener este respaldo y este voto de confianza de los asociados sobre el terreno y el lugar a hacerlo, porque de lo contrario hubiera sido invertir mucho esfuerzo y mucho tiempo en tal vez algo que no iba a ser de la acogida de los asociados”, concluyó el directivo.

Estas imágenes corresponden al anteproyecto del nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense. (Facebook Jorge Ortega/Facebook Jorge Ortega)

