Asamblea de Alajuelense toma contundente decisión sobre el nuevo estadio

Liga Deportiva Alajuelense realizó este sábado una asamblea en la que los asociados evacuaron dudas y, a través de una votación, procedieron a tomar una decisión contundente sobre el nuevo estadio.

Ocurrió después de que los arquitectos de la firma Gensler expusieron el anteproyecto y con el apoyo del 81% de los asociados con derecho al voto —deben tener dos años como socios y haber solicitado a la Junta Directiva el cambio a estatus activo— se dio el visto bueno para que el proyecto continúe, y que sea en un terreno presentado, que se encuentra en El Coyol de Alajuela, con acceso tanto por la ruta 1 como por la ruta 27.

“Ahora lo que sigue es continuar avanzando con el proyecto, la parte de más estudios, análisis, avanzar también más con el diseño. Es decir, hoy en día lo que se tiene es el anteproyecto del estadio”, expresó el directivo de la Liga, León Weinstok, ante una pregunta de La Nación.

Los expertos a cargo procederán con el diseño de planos para luego pasar la etapa de ofrecimiento de entradas o abonos para poder financiar la compra del terreno, porque la asociación tendrá un plazo de dos años para poderlo completar.

La elección del terreno

La Liga lleva tiempo trabajando en este proyecto y según León Weinstok, escoger un terreno para un proyecto de este tipo no es tarea fácil.

“Primero, se estaba buscando un terreno que diera directo a una de las calles principales en Alajuela, entiéndase la ruta 27 o la ruta 1 (Bernardo Soto). Además, había tamaños mínimos requeridos y temas de costo del proyecto”, mencionó.

Otro punto primordial era contar con la seguridad de que se puedan sacar todos los permisos y que haya una viabilidad para construir un recinto así.

“Se analizaron varias opciones, muchas se descartaron por distintos motivos y esta es la que reunió todos los aspectos que se buscaban y que cumple con todos los requisitos para poder llevar a cabo el estadio”, apuntó.

Varias de las inquietudes de los asociados se enfocaron en la ubicación, porque la mayoría de aficionados de Alajuelense están acostumbrados a que su “casa” es en el centro de Alajuela y algunos tendrán que desplazarse un poco más.

Mientras que otros liguistas aunque son partidarios de que hay que evolucionar y pensar en el futuro, también está el arraigo y el cariño a su Catedral.

Muchos asociados optaron por llegar a la asamblea de Liga Deportiva Alajuelense bien temprano, para no perderse nada. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Todo cambio y más con algo que se le tiene ese cariño de donde uno ha vivido tanto, ese cambio genera cierto sentimiento de nostalgia y es natural. También preocupación por el tema del transporte. Todos sabemos los retos que tiene el país en ese tema y eso genera inquietudes”, mencionó el directivo.

Sin embargo, dijo que también hay que tomar en cuenta que es un proyecto a cuatro o cinco años, y que en ese lapso, muchas cosas pueden cambiar.

Varios asociados de Liga Deportiva Alajuelense hicieron uso de la palabra en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de este 31 de enero. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Por ejemplo, hoy puede no haber una ruta de buses o una solución de transporte, pero por hoy tampoco está el estadio. Esto se puede construir en conjunto, se puede trabajar en conjunto con las autoridades al respecto, como cualquier evento masivo, pero estamos todavía lejos de ese momento”, indicó.

Según él, todos los comentarios formulados por los asociados de Alajuelense son válidos, y que en cuanto a ese punto en específico, también se cuenta con un asesor vial que expuso parte del análisis y de lo que se puede hacer.

“Este terreno, si bien se aleja del centro de Alajuela, se acerca a otro tipo de comunidades como Grecia, Atenas, Palmares, San Ramón y demás localidades de Occidente; que tal vez hoy en día no pueden venir al estadio, les queda muy difícil venir, pero tal vez esta nueva ubicación va a ser de su agrado, o va a ser más fácil para ellos”.

Él es del criterio que también el liguismo sabe bien que aunque su sede está en Alajuela, el equipo tiene una incidencia que repercute en todo el país, tal y como lo visualizaron sus socios fundadores en 1919.

Ese terreno elegido para el nuevo estadio de Alajuelense se encuentra frente a la autopista Bernardo Soto, 600 metros al oeste de la sede de Dekra en El Coyol; o 1,5 kilómetros al este de Recope, en La Garita.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.