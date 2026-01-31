Puro Deporte

Asamblea de Alajuelense toma contundente decisión sobre el nuevo estadio

Los asociados de Liga Deportiva Alajuelense se pronunciaron sobre el proyecto del nuevo estadio en la asamblea de este 31 de enero

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense realizó este sábado una asamblea en la que los asociados evacuaron dudas y, a través de una votación, procedieron a tomar una decisión contundente sobre el nuevo estadio.








Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

