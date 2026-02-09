Puro Deporte

Torneo de Copa: Alajuelense promete que no va de paseo a Liberia

Óscar Ramírez baraja una versión diferente de Liga Deportiva Alajuelense para el juego definitivo por el pase a la semifinal del Torneo de Copa

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se trasladó a Liberia este lunes, para el partido definitivo de este martes por el pase a la semifinal del Torneo de Copa.
Liga Deportiva Alajuelense se trasladó a Liberia este lunes, para el partido definitivo de este martes por el pase a la semifinal del Torneo de Copa. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseTorneo de CopaLiberia vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.