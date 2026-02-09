Torneo de Copa: Alajuelense promete que no va de paseo a Liberia

Liga Deportiva Alajuelense se trasladó a Liberia este lunes, para el partido definitivo de este martes por el pase a la semifinal del Torneo de Copa.

Liga Deportiva Alajuelense visita al Municipal Liberia con una misión clara pero compleja en un Torneo de Copa que presenta una jornada crucial. El equipo de José Saturnino Cardozo tiene una ventaja de 1-0, pero esta serie tiene aires de pronóstico reservado.

Alajuelense deberá remontar el 1-0 encajado en el Morera Soto la semana pasada, si es que quiere sellar su boleto a las semifinales del Torneo de Copa; mientras que Liberia buscará cuidar esa ventaja como un tesoro preciado.

Pensar en la posibilidad de alcanzar un tricampeonato en el Torneo de Copa resulta seductor para la Liga, que tiene muy claro que si no saca un resultado positivo este martes, se despedirá de esta competición de carácter oficial.

Tras el traspié en el juego de ida, Óscar “Macho” Ramírez pronunció un discurso entre la ambición deportiva y la gestión estratégica de su plantilla.

El timonel fue enfático al señalar que, si bien la corona de Copa es un objetivo, las prioridades del club están bien definidas.

“Siempre es una opción ganarlo”, afirmó Óscar Ramírez con respecto al Torneo de Copa en el que Alajuelense es bicampeón, luego de ganar las últimas dos finales ante Saprissa y Puntarenas FC.

Sin embargo, también dijo que le ha tocado tomar decisiones: “Si hay algo que sacrificar es este torneo. Si nos ponen a escoger, vamos por el campeonato nacional y la Concacaf; nosotros vamos a arriesgar este torneo”, comentó después de ese primer juego, en el que descansó al grueso de su equipo titular.

Aunque el Torneo de Copa establece que se deben sumar 360 minutos por partido con jugadores Sub-21, el reglamento también estipula que en cancha siempre tienen que estar al menos seis futbolistas inscritos en Primera División.

Para el duelo decisivo de esta serie, el “Macho” dejó entrever que el panorama táctico podría cambiar radicalmente en comparación con el primer enfrentamiento.

“A Liberia puedo ir ya con un equipo más exigente, en el sentido de que el otro día nos guardamos a algunos jugadores porque los necesitábamos acá para meter carga, pensando en el partido contra Herediano”, explicó el entrenador del campeón nacional.

Elián Quesada podría volver a tener minutos este martes, en el juego de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Desde el camerino, el mensaje de jugadores referentes refuerza la idea de que la Liga no irá a Liberia de paseo.

Luego del empate de la Liga contra Herediano, en la sexta fecha del Torneo de Clausura 2026, Celso Borges destacó la importancia de mantener la competitividad en todos los frentes posibles.

“El simple hecho de jugar y estar vivos en todos los torneos para mí es algo bueno, pero todo el grupo tiene que estar preparado”, comentó Celso Borges.

Además, el capitán de la Liga aseguró que los jugadores jóvenes que asumieron la responsabilidad en el partido de ida dejaron buenas sensaciones.

También dijo que la recuperación de piezas clave en la enfermería —a excepción de Rashir Parkins— es un bálsamo para el equipo.

“Son buenas noticias que todos estén bien... con el hecho de que estén disponibles se alegra uno. Nos encantaría hacerlo bien este martes y ya veremos; es un gol de diferencia, creo que lo podemos hacer y capacitados estamos”, afirmó.

Mientras que el delantero mexicano Ronaldo Cisneros fue breve pero contundente al definir la magnitud del compromiso de los manudos en territorio liberiano: “Este martes tenemos una final”.

Sus palabras resumen el sentir de una institución que, aunque priorice el campeonato nacional y que quiera hacerlo bien en la Copa de Campeones de Concacaf, se resiste a soltar el cetro de un Torneo de Copa que ha dominado en los últimos dos años.

Con la ventaja de 1-0, Liberia buscará hacerse fuerte en su casa, donde en este inicio de año le está costando; mientras que Alajuelense apelará a su jerarquía y a una nómina más robusta para intentar darle vuelta a esta serie en el Torneo de Copa.

Si al concluir el tiempo regular este martes y se presentara el caso hipotético de que hay un empate en el marcador global, todo se resolvería mediante los penales. En esta competición no hay tiempos extra.

¿Liberia o Alajuelense? El vencedor de esta serie se enfrentará en semifinales contra el ganador del pulso entre Saprissa y Carmelita, en el que los morados llevan una ventaja de 6-0 ante el único equipo de Segunda División que accedió a los cuartos de final del Torneo de Copa.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.