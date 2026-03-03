Torneo Clausura 2026: Todas las sanciones que dejó la jornada 9 del fútbol en Costa Rica

Se completó la primera vuelta del Torneo de Clausura 2026, cuya tabla de posiciones puede repasar aquí. La jornada 9 del fútbol nacional no solo dejó victorias, empates, derrotas y buenos goles, sino que también generó castigos para varios clubes.

A continuación encontrará el detalle, equipo por equipo, de las sanciones que dictó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Liga Deportiva Alajuelense

- Sancionar al jugador Alexis Gamboa con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000, de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido.

- Sancionar al club con una multa de ¢525.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 4) al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario. Además, se le ordenará al club el pago de los daños y perjuicios en que incurra el club contrario contra factura en un plazo de un mes.

- Sancionar al club con una multa de ¢375.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Municipal Liberia

- Sancionar al jugador Yoserth Hernández con dos partidos de suspensión y una multa ¢250.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que golpea a un adversario de cualquier manera mediante el juego brusco grave.

- Sancionar al club con una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

- Sancionar al jugador Shawn Johnson con 1 partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Sporting FC

- Sancionar al club con una multa de ¢562.500 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la tercera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Club Sport Cartaginés

- Sancionar al jugador Fernán Faerron con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido.

AD San Carlos

- Sancionar al club con una multa de ¢1.000.000 de conformidad con el artículo 71 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que su afición incurre en conducta conflictiva.