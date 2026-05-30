Toluca vs. Tigres: Hora y canal para ver la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Toluca y Tigres disputan este sábado 30 de mayo la final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Si por la mañana y hasta la hora de almuerzo vio la coronación del PSG como bicampeón del Champions League tras ganarle en una dramática tanda de penales al Arsenal; se acerca el momento de prender otra vez su televisor.

A partir de las 7 p. m., podrá seguir la pelea de Yokasta Valle que se transmitirá en Repretel, mediante canal 6 y cuyos detalles también encontrará en nacion.com.

Pero los fiebres del fútbol pueden observar en pantalla un buen partido entre dos equipos de México: Toluca y Tigres.

Ellos disputarán la final de la Copa de Campeones de Concacaf, pactada para este sábado 30 de mayo, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

La lucha a un solo juego por la corona de la Concachampions podrá verla en ESPN, así como a través de la aplicación Disney+.

Esta es la guía para ver la final de la Copa de Campeones de Concacaf en diferentes partes del continente y más allá. (Concacaf.com/Concacaf.com)

‘Concachampions’ coronará esta noche al campeón

Toluca FC y Tigres UANL estarán frente a frente en un duelo a partido único por el trofeo de clubes más prestigioso de la región.

El ganador de la final de esta noche, que se jugará ante un estadio lleno, será coronado campeón de clubes de Concacafy obtendrá un boleto tanto para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 como para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La plaza para la Copa Mundial de Clubes forma parte de los cuatro cupos asignados a Concacaf, con el campeón de 2025, Cruz Azul, ya clasificado a la competición.

Los dos finalistas avanzaron al partido decisivo de esta noche tras lograr dramáticas victorias en las semifinales frente a rivales de la Major League Soccer.

Tigres UANL superó a Nashville SC, mientras que Toluca FC eliminó a Los Angeles FC.

El enfrentamiento reúne a dos de los clubes más históricos de México en la lucha por el principal título de clubes de la Confederación y un lugar en el escenario mundial.

Tigres UANL buscará añadir otra corona de Concacaf a su palmarés internacional tras haber conquistado el título en 2020.

Por su parte, Toluca FC intentará conquistar su primer título de clubes de Concacaf desde 2003 y el tercero de su historia, culminando así una destacada campaña continental.

Toluca FC es el anfitrión de la final de esta noche en el Estadio Nemesio Díez tras obtener la ventaja de local al finalizar por encima de Tigres UANL en la tabla acumulada de la competición.

Alineación de Tigres

Los elegidos por Guido Pizarro en busca del título 🐯 pic.twitter.com/d8OEw0kBIl — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 30, 2026

Alineación de Toluca