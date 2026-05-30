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Toluca vs. Tigres: Hora y canal para ver la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Toluca y Tigres se enfrentan en una final a partido único por el título de la ‘Concachampions’

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Por Fanny Tayver Marín
Toluca y Tigres disputan este sábado 30 de mayo la final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Toluca y Tigres disputan este sábado 30 de mayo la final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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