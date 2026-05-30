Yokasta Valle vs. Lourdes Juárez: solo por este canal se verá la pelea por un histórico título mundial

La boxeadora costarricense Yokasta Valle Álvarez se enfrentará este sábado 30 de mayo a la mexicana Lourdes La Pequeña Lulú Juárez por el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate se llevará a cabo en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos, como parte de la cartelera organizada por la empresa Most Valuable Promotions (MVP), con la que la costarricense firmó el año pasado.

En su enfrentamiento con Juárez, Yoka tendrá la oportunidad de hacer historia y agrandar su legado en el boxeo profesional femenino. Actualmente, el cinturón minimosca (108 libras) del CMB se encuentra vacante.

El pesaje oficial de Yokasta Valle y la mexicana Lourdes Juárez, se realizó el sábado en la noches en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos. (Fotografías: José Pérez/La Nación)

¿En qué canal y a qué hora se puede ver la pelea entre Yokasta Valle y Lourdes Juárez?

La pelea se podrá observar por la señal de Repretel Canal 6. La televisora tiene previsto iniciar la transmisión a las 6:30 p. m. con el programa previo, mientras que el combate entre ambas pugilistas está programado para las 7:00 p. m.

En Estados Unidos, la pelea podrá seguirse por ESPN, aunque la señal no estará disponible para Latinoamérica.

Por orden de importancia, el combate de Valle será el cuarto de la cartelera. Precisamente, las últimas cuatro peleas de la noche serán protagonizadas por mujeres.

¿Cómo llega Yokasta Valle al combate?

Yokasta, de 33 años, registra un palmarés de 34 victorias y tres derrotas. Además, suma cuatro triunfos consecutivos desde su última caída, sufrida ante la estadounidense Seniesa Estrada en marzo de 2024.

Yokasta Valle y Lourdes Juárez, se enfrentarán este sábado por el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). (Facebook MVP/La Nación)

¿Cómo llega Lourdes Juárez al combate?

Lourdes Juárez, de 39 años, acumula 39 victorias y apenas cuatro derrotas. Su último revés fue en mayo de 2023 frente a la mexicana Ashley González y, desde entonces, ha encadenado cinco triunfos consecutivos.

¿Cuántos títulos mundiales ha ganado Yokasta Valle?

Actualmente, Valle contabiliza seis títulos mundiales en tres divisiones distintas: 102 libras (peso átomo), 105 libras (peso mínimo) y 108 libras (peso minimosca).

¿Qué significaría para Yokasta Valle derrotar a Lourdes Juárez?

Para Yoka sería un título histórico. Alcanzaría su sétima corona mundial y se convertiría en la segunda boxeadora con más títulos mundiales conquistados en la historia del boxeo femenino.

Actualmente, Yokasta está empatada con la argentina Alejandra Locomotora Oliveras, quien ganó seis títulos mundiales en cinco categorías de peso diferentes a lo largo de su carrera profesional.

El récord lo posee la puertorriqueña-estadounidense Amanda Serrano, quien ha conquistado nueve títulos mundiales en siete categorías de peso distintas.

¿Dónde se preparó Yokasta para el combate ante Lourdes Juárez?

La campeona costarricense realizó su preparación a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar en el municipio de Jiquipilco, en Toluca, México, bajo la dirección del entrenador mexicano Jacob “Panda” Najar, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a este importante compromiso.