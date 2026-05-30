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Yokasta Valle vs. Lourdes Juárez: solo por este canal se verá la pelea por un histórico título mundial

Yokasta Valle y Lourdes Juárez se enfrentan por el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Por Juan Diego Villarreal
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    La boxeadora costarricense Yokasta Valle Álvarez se enfrentará este sábado 30 de mayo a la mexicana Lourdes La Pequeña Lulú Juárez por el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).








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    Yokasta ValleLourdes JuárezPelea título mundial del CMB
    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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