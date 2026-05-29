Yokasta Valle está a las puertas de imponer un récord que la elevaría a la élite mundial del boxeo femenino

Lourdes Juárez y Yokasta Valle, tuvieron el primer cara a cara, el jueves, durante la presentación oficial de la pelea por campeonato mundia en El Paso Texas, Estados Unidos.

La pugilista costarricense Yokasta Valle podría, este sábado 30 de mayo, escribir su nombre en la élite del boxeo mundial al lograr un récord que ninguna boxeadora del planeta tiene en su palmarés.

Yoka, se medirá a la mexicana Lourdes La Pequeña Lulú Juárez por el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos, en una pelea pactada a 10 asaltos. El combate será transmitido por Repretel Canal 6 a partir de las 7 p.m.

Un triunfo le permitiría a Yokasta colocarse junto a leyendas como la puertorriqueña Amanda Serrano y la argentina Alejandra Locomotora Oliveras, quienes dejaron huella en el boxeo femenino.

De acuerdo con páginas especializadas como RecBox y ESPN KnockOut, Amanda Serrano posee el récord de haber ganado nueve títulos mundiales, logrando esta hazaña histórica en siete categorías de peso diferentes. Además, es ampliamente considerada una de las mejores boxeadoras libra por libra de todos los tiempos.

Precisamente, Serrano, de 37 años, estará este sábado en la pelea semiestelar de la velada organizada por la empresa Most Valuable Promotions (MVP), donde también combatirá Yokasta Valle. Amanda defenderá sus títulos mundiales unificados de peso pluma ante la retadora alemana Cheyenne “Pepper” Hanson.

Por otra parte, la argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras conquistó, durante su carrera profesional, seis coronas mundiales en cinco categorías de peso distintas. La argentina falleció a los 47 años el pasado 28 de julio de 2025, a causa de un accidente cerebrovascular isquémico.

Yokasta Valle atendió a la prensa este jueves, antes de la pelea frente a la mexicana Lourdes Juárez, que se realizará este sábado. (Facebook Yokasta Valle/La Nación)

Yokasta Valle quiere dejar huella

La pelea ante Juárez podría ser histórica para Yokasta, pues una victoria le permitiría sumar su sétimo título mundial en tres diferentes categorías y ser la segunda boxeadora con más títulos mundiales a través de su carrera deportiva.

Actualmente contabiliza seis coronas en tres divisiones distintas: 102 libras (átomo), 105 libras (mínimo) y 108 libras (minimosca).

Durante la conferencia de prensa y presentación de las boxeadoras para la velada, la tica aseguró estar bien preparada y lista para el combate.

“El estar aquí se debe a que mantenemos esa ‘hambre’ de hacer cosas importantes y ganar títulos. Me motiva dejar un legado a las futuras generaciones y ser un ejemplo para ellas”, comentó Valle durante su intervención ante la prensa.

Yoka, de 33 años, llega con un palmarés de 34 combates ganados y tres derrotas. Valle suma cuatro triunfos consecutivos desde su última pérdida ante la estadounidense Seniesa Estrada, en marzo de 2024.

Mientras tanto, Juárez, de 39 años, contabiliza 39 peleas ganadas y solo cuatro derrotas. Su último revés fue en mayo de 2023 frente a la mexicana Ashley González y, desde entonces, acumula cinco victorias consecutivas.

La campeona costarricense estuvo entrenando a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Jiquipilco, Toluca, México, bajo las órdenes del entrenador mexicano Jacob Panda Najar, para afrontar el combate.

Yoka se encuentra desde el lunes pasado en El Paso, Texas, Estados Unidos, junto a su promotor Mario Vega, su hermana Naomy Valle y el coach “Panda” Najar, para el histórico combate.