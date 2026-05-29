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Yokasta Valle está a las puertas de imponer un récord que la elevaría a la élite mundial del boxeo femenino

Yokasta Valle se medirá este sabado a la mexicana Lourdes Juárez, por el título mundial de las 108 libras del CMB

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Por Juan Diego Villarreal
Yokasta Valle Lourdes Juárez Título Mundial de las 108 libras CMB 29 de mayo de 2026 Facebook Yokasta Valle
Lourdes Juárez y Yokasta Valle, tuvieron el primer cara a cara, el jueves, durante la presentación oficial de la pelea por campeonato mundia en El Paso Texas, Estados Unidos. (Facebook Yokasta Valle/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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