Yokasta Valle concluyó su campamento en México y está lista para buscar su sétima corona

Después de un intenso campamento en el municipio de Jiquipilco, Toluca, México, la boxeadora costarricense Yokasta Valle ya se encuentra en El Paso, Texas, para su pelea por el campeonato mundial ante la mexicana Lourdes La Pequeña Lulú Juárez.

Yokasta se enfrentará este sábado 30 de mayo a la pugilista azteca en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos, en una pelea pactada a 10 asaltos por el cinturón de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate se podrá observar en Costa Rica por Repretel Canal 6.

El título se encuentra vacante actualmente, por lo cual ninguna de las dos llega a defenderlo.

El enfrentamiento entre Valle y Juárez será el cuarto en importancia de la noche dentro de la cartelera de Most Valuable Promotions (MVP). Se espera que Yoka suba al cuadrilátero alrededor de las 7 p. m., hora de Costa Rica.

Los últimos cuatro combates de la velada estarán a cargo de mujeres. La pelea estelar será protagonizada por la estadounidense-japonesa Stephanie Han y la también estadounidense Holly Holm.

La campeona costarricense estuvo entrenando a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, bajo las órdenes del entrenador mexicano Jacob Panda Najar, para afrontar uno de los combates más complicados de su carrera.

Yokasta Valle realizó su campamento en México bajo las órdenes del entrenador Jacob 'Panda' Najar, previo al combate ante la mexicana Lourdes Juárez. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Valle vs. Juárez: duelo de campeonas

Juárez fue campeona mundial en las divisiones de las 108 libras (minimosca) y 115 libras (supermosca). Mientras tanto, Yoka ha sido seis veces campeona del mundo en tres categorías distintas: 102 libras (átomo), 105 libras (mínimo) y 108 libras (minimosca), por lo que buscará su śetima corona.

“Ya llegamos a El Paso, Texas, con la mente clara y el trabajo hecho. Ahora toca cerrar fuerte y terminar de afinar los últimos detalles”, escribió Valle en sus redes sociales.

Durante los próximos días, Yokasta deberá someterse a pruebas médicas. El jueves 28 se realizará la conferencia de prensa de la cartelera y un día después será el pesaje oficial para quedar lista para la reyerta.

Juárez, de 39 años, contabiliza 39 peleas ganadas y solo cuatro derrotas. Su último revés fue en mayo de 2023 frente a la mexicana Ashley González y desde entonces suma cinco victorias consecutivas.

Por su parte, Yoka, de 33 años, tiene un palmarés de 34 combates ganados y tres derrotas. Valle suma cuatro triunfos consecutivos desde su última pérdida ante la estadounidense Seniesa Estrada, en marzo de 2024.

“Somos dos veteranas, dos boxeadoras que hemos sido campeonas mundiales. Tenemos la experiencia y la madurez. Creo que las dos estamos en nuestro mejor momento. Va a ser una pelea demasiado buena”, explicó Valle, en abri pasado.

La pugilista nacional comentó, previo a su campamento en territorio azteca, que será una pelea en la que ninguna de las dos boxeadoras dará ventajas en busca de la victoria.

“Será una pelea muy explosiva. Creo que le vamos a robar la noche a la pelea estelar al ser dos boxeadoras muy buenas. Siento que estamos entrenando fuertísimo, sobre todo la condición física, por lo que cada detalle cuenta y así lo estamos analizando en nuestro campamento”, concluyó Valle.