Puro Deporte

Yokasta Valle concluyó su campamento en México y está lista para buscar su sétima corona

La boxeadora Yokasta Valle se enfrentará este sábado 30 de mayo a la mexicana Lourdes ‘La Pequeña Lulú’ Juárez

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Por Juan Diego Villarreal
Yokasta Valle
La boxeadora Yokasta Valle suma seis títulos mundiales, en tres diferentes categorías. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yokasta ValleLourdes JuárezPelea título mundial 108 libras
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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