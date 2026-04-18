Yokasta Valle asume un nuevo desafío para alcanzar un título mundial

Yokasta Valle muestra los seis títulos mundales que ha ganado en su carrera. La boxeadora atendió a la prensa en su gimnasio de Forum 1, en Santa Ana.

La boxeadora costarricense Yokasta Valle asume un nuevo reto en su carrera profesional al volver a subir de categoría para disputar un nuevo título mundial.

Su rival de turno es la actual campeona mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la mexicana Lourdes Pequeña Lulú Juárez, de 39 años, una peleadora muy experimentada. Yokasta generalmente pelea en las 105 libras.

El combate a 10 asaltos se realizará el próximo 30 de mayo en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos. En un hecho histórico para Valle, la transmisión se hará por televisión abierta en ese país, a través de la cadena ESPN, lo que reviste gran valor por las puertas que pueden seguir abriéndose para las mujeres en este deporte.

“Me voy a enfrentar a la mexicana Lourdes Juárez. Somos dos veteranas, dos boxeadoras que hemos sido campeonas mundiales. Tenemos la experiencia y la madurez. Creo que las dos estamos en nuestro mejor momento. Va a ser una pelea demasiado buena”, explicó Valle.

La pugilista, quien se encuentra en Costa Rica realizando el trámite de renovación de la visa estadounidense de trabajo, recibió la buena noticia de que el documento le fue otorgado hasta el 2030, gracias a la gestión impulsada por Most Valuable Promotions (MVP), promotora que mantiene grandes planes para el futuro de la campeona costarricense.

La pugilista Yokasta Valle enfrentará a la mexicana Lourdes 'Pequeña Lulu' Juárez, el próximo 30 de mayo. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Yoka volvería este lunes a Toluca, México, para seguir entrenando bajo la supervisión del técnico azteca Jacob Panda Najar, con el fin de llegar a su mejor nivel para el combate. Los entrenamientos de fuerza en la altura esperan mostrar a una Yoka muy fuerte que buscará su śetimo título mundial.

“El entrenamiento no cambió mucho. Pero al subir a la división de las 108 libras es una categoría donde se tiene más fuerza, más masa muscular. Eso no es problema, se ajusta la alimentación y la verdad estoy muy feliz”, dijo Valle.

De ganar este título, Yokasta, junto a su equipo de trabajo, tendrá que decidir si se mantiene en las 108 libras o regresa a las 105. En cualquier caso, el objetivo de convertirse en campeona absoluta sigue intacto en cualquier división.

“Será una pelea muy explosiva. Creo que le vamos a robar la noche a la pelea estelar al ser dos boxeadoras muy buenas. Siento que estamos entrenando fuertísimo, sobre todo la condición física, por lo que cada detalle cuenta y así lo estamos analizando en nuestro campamento”, agregó Valle.