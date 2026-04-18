Puro Deporte

Yokasta Valle asume un nuevo desafío para alcanzar un título mundial

La costarricense Yokasta Valle enfrentará a una experimentada boxeadora mexicana, por un nuevo título mundial

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Yokasta Valle
Yokasta Valle muestra los seis títulos mundales que ha ganado en su carrera. La boxeadora atendió a la prensa en su gimnasio de Forum 1, en Santa Ana. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yokasta ValleLourdes Pequeña Lulú JuárezTítulo Mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.