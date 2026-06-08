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‘Todo el país consume’: La polémica frase de ‘Tiquito’ Vásquez tras salir libre con medidas cautelares

El boxeador Bryan ‘Tiquito’ Vásquez recuperó su libertad este lunes, tras ser detenido por un presunto transporte de droga

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Por Juan Diego Villarreal
El boxeador Bryan 'Tiquito' Vásquez fue dejado en libertad este lunes bajo medidas cautelares, luego de haber sido detenido la madrugada del domingo. (Jeffrey Zamora R)







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Bryan Tiquito VásquezMedidas cautelaresDetenido por un presunto transporte de droga
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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