‘Todo el país consume’: La polémica frase de ‘Tiquito’ Vásquez tras salir libre con medidas cautelares

El boxeador Bryan 'Tiquito' Vásquez fue dejado en libertad este lunes bajo medidas cautelares, luego de haber sido detenido la madrugada del domingo.

El boxeador costarricense Bryan Tiquito Vásquez, quien fue detenido el domingo por el presunto delito de transporte de droga, brindó declaraciones a los medios de comunicación tras salir de los Tribunales de Heredia, luego de conocerse las medidas cautelares impuestas en su contra.

Bryan, quien fue el primer campeón mundial interino de Costa Rica, atendió a la prensa una vez que recuperó su libertad y dejó una frase que generó polémica por sus afirmaciones al abandonar el recinto judicial.

Ante la consulta de si era cierto que había sido detenido por la Fuerza Pública con 70 gramos de marihuana, el pugilista reaccionó y negó esa versión.

“Es totalmente falsa. No fue esa cantidad”, expresó Vásquez, quien posteriormente amplió su posición frente a los periodistas.

“La mayoría consume. Todo el país consume, la gran mayoría. Hay una confusión muy grande, siento yo, a nivel personal, porque la gran mayoría, a nivel país pensamos que sí es legal fumar. Ahora en las farmacias se va a vender, hay doctores que dan certificados para que las personas puedan fumar. No entiendo qué estaba haciendo mal y ese fue el problema”, declaró Vásquez ante los medios.

Al boxeador se le impusieron medidas cautelares consistentes en la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial correspondiente, así como el impedimento de salida del país, mientras continúa la investigación.

No obstante, el Ministerio Público apeló la resolución, por lo que ahora se está a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia.

Fuentes judiciales confirmaron que el deportista fue detenido junto con otro hombre de apellidos Cascante Lobo.

A Tiquito Vásquez, las autoridades le atribuyen la posesión de aproximadamente 72 gramos de marihuana y ₡1.303.000 en efectivo.

En Costa Rica, el consumo personal de la marihuana no es penado por ley, pero sí las transacciones relacionadas, como compra o venta.

El abogado penalista Rodrigo Araya explicó que “en la ley (sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo) no existe definida ningún tipo de cantidad para poder determinar si se puede estar en presencia de un delito o no”.

A diferencia de la conducción bajo los efectos del alcohol, donde la legislación establece niveles específicos en sangre, en materia de psicotrópicos no hay una cantidad definida. “Puede ser desde un gramo hasta una tonelada y podría perfectamente ser constitutivo del delito de transporte de droga”, afirmó.

En esta nota puede encontrar un análisis de tres abogados penalistas sobre cuánta marihuana se puede cargar sin cometer un delito.