Hanna Gabriel se refiere a la liberación con medidas cautelares de su esposo, Bryan ‘Tiquito’ Vásquez

Hanna Gabriel se casó con Bryan 'Tiquito' Vásquez en el 2012 y son padres de una niña.

La boxeadora Hanna Gabriel agradeció a todas las personas que les han brindado apoyo, tras la liberación con medidas cautelares de su esposo Bryan Tiquito Vásquez por presunto transporte de droga.

Desde la noche del domingo, Hanna permaneció en los Tribunales de Heredia a la espera de la audiencia del pugilista, quien fue arrestado por su presunta vinculación con un caso de transporte de droga.

La campeona mundial de peso pesado estuvo presente este lunes durante la audiencia en la que Tiquito Vásquez recuperó su libertad.

No obstante, se le impusieron medidas cautelares consistentes en la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial correspondiente, así como el impedimento de salida del país, mientras continúa la investigación.

“Quisiera agradecer a las personas que nos han apoyado, enviando sus mensajes y, principalmente, su comprensión”, indicó Gabriel mediante un audio enviado a los medios de comunicación por el periodista José Andrés Bárboza.

Hanna aseguró sentirse feliz por la liberación de su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2012 y tiene una hija.

“Gracias a Dios, Bryan salió libre con algunas medidas cautelares. De momento nos vamos a reservar cualquier comentario para no obstruir el proceso y permitir que la justicia siga su curso. Estamos contentos, estamos bien y vamos a seguir adelante”, expresó Gabriel.

La noche del domingo, Hanna conversó con La Nación e indicó que lamentaba la situación que atravesaba su esposo. Además, explicó brevemente, según su criterio, qué fue lo sucedido.

“A Bryan lo agarraron con el consumo de él. Quieren hacer un show de esto”, comentó Gabriel.