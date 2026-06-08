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Hanna Gabriel se refiere a la liberación con medidas cautelares de su esposo, Bryan ‘Tiquito’ Vásquez

Hanna Gabriel, esposa de Bryan ‘Tiquito’ Vásquez, habló tras la liberación de su pareja

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Por Juan Diego Villarreal
Hanna Gabriel se casó con Bryan 'Tiquito' Vásquez en el 2012 y son padres de una niña. (Mayela López)







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Hanna GabrielBryan Tiquito VásquezLiberación con medidas cautelares
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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