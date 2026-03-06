‘Todavía me duele un poco’: Fernando Piñar cuenta cómo evoluciona tras la fractura que sufrió en el clásico

Fernando Piñar será sometido a nuevos exámenes médicos después de que Liga Deportiva Alajuelense regrese de Estados Unidos, para ver cómo se encuentra el hueso de su rostro.

Los días pasan y Fernando Piñar confiesa que aunque su rostro ya no se encuentra tan inflamado como en las primeras horas después de sufrir la fractura en el hueso maxilar en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense del pasado 21 de febrero, todavía siente molestias.

El lateral derecho de la Liga pronto será sometido a una nueva revisión a profundidad, para ver con exactitud cómo ha evolucionado.

Sin embargo, ese chequeo será después del viaje de Alajuelense a Estados Unidos, porque el cuadro rojinegro se estrenará en la Copa de Campeones de Concacaf el martes 10 de marzo, en el juego de ida de los octavos de final contra LAFC, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

“Es fútbol, me dedico a trabajar día a día, lo que ya pasó lo dejo atrás. Lo del golpe lo he ido tomando seriamente porque sí fue fuerte y al final me afectó mucho. Estuve como tres días bastante inflamado. Incluso todavía ahí ando con molestias, todavía me duele un poco, pero ya con la máscara he ido agarrando confianza”, expresó Fernando Piñar.

No es solo la fractura en la cara, sino que el ojo también se lastimó en el impacto, producto del golpe que le propinó Orlando Sinclair.

“Lo hemos ido tratando, después del partido contra LAFC me tienen que volver a hacer un TAC, por decirlo así, para ver cómo va curando el ojo y el tema de la fractura”, apuntó el futbolista de la Liga.

Contó que trata de cuidarse él mismo, de ir adaptándose y agarrando más confianza con la máscara especial que le hicieron para que pueda entrenar y jugar.

“Me molesta un poco la máscara en el terreno de juego, pero no son excusas. Ahora tenemos que ir partido a partido y paso a paso. El partido en el Puerto fue una decepción y yo creo que no salimos a jugar nada”, manifestó.

Fernando Piñar tiene dos partidos de jugar con máscara, debido a la fractura en su rostro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En su última presentación, Alajuelense volvió a respirar ante Cartaginés, al reconciliarse con la victoria a través de los goles de Kenneth Vargas y Santiago van der Putten.

“Teníamos claro lo que debíamos jugar el martes, que era sacar los tres puntos, mantener el arco en cero y creo que se nos da la oportunidad de sumar de a tres y vamos paso a paso”, comentó Fernando Piñar.

Pero en Alajuelense tienen muy claro que en los partidos que vienen del Torneo de Clausura 2026 no pueden fallar, porque necesitan recortar más terreno perdido, después del mal rendimiento mostrado en enero y febrero.

“Nosotros planteamos todos los partidos día a día, paso a paso, no nos podemos adelantar. Hay que vivir el presente y lo que resta del torneo. Vienen partidos difíciles, son finales que nos tenemos que jugar para podernos meter entre los cuatro”, indicó el carrilero.

Herediano marcha líder del Torneo de Clausura 2026 con 22 puntos tras diez presentaciones, seguido por Saprissa con 18; mientras que San Carlos y Cartaginés registran 17 unidades. Puntarenas FC es quinto con 15 puntos.

Luego aparece Alajuelense, se encuentra en la sexta casilla con 12 puntos y este sábado visitará al cuadro norteño de Wálter Centeno, que en este momento figura como un rival directo en la lucha por entrar a semifinales.

“Este sábado es un partido muy duro contra un equipo que está metido entre los cuatro y ya lo que pasó en el partido anterior quedó. Hoy solo estamos pensando en el sábado. Para nosotros es importante salir de la racha y el rival que viene es bastante difícil”, aseguró Fernando Piñar.

San Carlos y Alajuelense estarán frente a frente este sábado, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

Para este juego, la entrada general tiene un costo de ¢5.000 y niños menores de 12 años ingresan gratis en localidades norte y sol.

San Carlos difundió esta información sobre las entradas para el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (San Carlos/San Carlos)

