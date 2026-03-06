Puro Deporte

‘Todavía me duele un poco’: Fernando Piñar cuenta cómo evoluciona tras la fractura que sufrió en el clásico

El lateral de Alajuelense aún siente molestias tras la fractura en el rostro que sufrió en el clásico ante Saprissa, y explica cómo avanza su recuperación mientras juega con máscara

Por Fanny Tayver Marín
Fernando Piñar será sometido a nuevos exámenes médicos después de que Liga Deportiva Alajuelense regrese de Estados Unidos, para ver cómo se encuentra el hueso de su rostro.
Fernando Piñar será sometido a nuevos exámenes médicos después de que Liga Deportiva Alajuelense regrese de Estados Unidos, para ver cómo se encuentra el hueso de su rostro. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

