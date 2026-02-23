Puro Deporte

¿Cómo está Fernando Piñar? Alajuelense publica una foto que impacta

Vea una imagen de Fernando Piñar luego de la fractura que sufrió en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Fernando Piñar se lesionó en el clásico del sábado pasado y del Estadio Ricardo Saprissa salió trasladado al hospital, donde se confirmó una fractura.
Fernando Piñar se lesionó en el clásico del sábado pasado y del Estadio Ricardo Saprissa salió trasladado al hospital, donde se confirmó una fractura. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseFernando PiñarClásico NacionalSaprissa vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.