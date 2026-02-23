¿Cómo está Fernando Piñar? Alajuelense publica una foto que impacta

Fernando Piñar se lesionó en el clásico del sábado pasado y del Estadio Ricardo Saprissa salió trasladado al hospital, donde se confirmó una fractura.

Una de las secuelas que arrojó el clásico que Saprissa le ganó a Liga Deportiva Alajuelense por 2-1 la tiene Fernando Piñar.

El lateral derecho del campeón nacional terminó con una fractura en el pómulo, luego de un golpe que le propinó Orlando Sinclair.

Del estadio, el futbolista fue trasladado directo al Hospital Metropolitano, donde se confirmó el pronóstico inicial.

La oficina de comunicación de Alajuelense dio a conocer el domingo por la mañana que el futbolista tiene una fractura en el hueso maxilar a causa de un trauma.

Además, el club indicó que Fernando Piñar quedaba bajo supervisión constante por parte del departamento médico.

Su rostro sigue inflamado, en la Liga no se habla de cirugía, pero el jugador tiene que entrenar con una máscara especial, que ya está utilizando, tal y como lo adelantó La Nación.

Este lunes, el club publicó varias fotografías del entrenamiento del primer equipo masculino, incluida una de Fernando Piñar, que sin duda alguna, impacta. Y usted podrá comprobarlo a continuación:

Así se entrenó Fernando Piñar este lunes, luego de la fractura en el pómulo que sufrió en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Dichas imágenes, el cuadro rojinegro las acompañó de esta leyenda: “Liga Deportiva Alajuelense se entrenó la mañana de este lunes en el Centro de Alto Rendimiento, afinando detalles de cara al partido de este sábado por la jornada 9 ante Puntarenas FC”.

