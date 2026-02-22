Futbolista de Alajuelense es trasladado al hospital con sospecha de fractura

El clásico entre Saprissa y Alajuelense terminó con polémica y una lesión que preocupa en el bando rojinegro.

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer que uno de sus futbolistas va camino al hospital, luego del clásico ante Saprissa.

“Fernando Piñar será trasladado al Hospital Metropolitano para una revisión para descartar una fractura del macizo facial, luego del golpe sufrido durante el partido”, informó la oficina de comunicación de Alajuelense.

El jugador se marchó del Estadio Ricardo Saprissa con el pómulo muy hinchado y fue parte de los reclamos que se dieron al final del juego.

