Puro Deporte

Terminó la espera: FC Barcelona y Manchester City llegan a acuerdo por el fichaje de Rodri

Vea la millonaria cifra del traspaso de Rodri, campeón del mundo y Balón de Oro, al FC Barcelona

EscucharEscuchar
Por AFP
El mediocampista Rodri celebra durante el desfile tras obtener con la Selección de España el Mundial 2026, en julio pasado. Ahora su futuro está en el Barcelona.
El mediocampista Rodri celebra durante el desfile tras obtener con la Selección de España el Mundial 2026, en julio pasado. Ahora su futuro está en el Barcelona. (OSCAR J BARROSO/DPPI via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RodriFC BarcelonaLiga EspañolaManchester City
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.