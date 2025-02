Técnico del Vancouver no se guardó nada y sorprende con su respuesta sobre Saprissa

Jesper Sorensen, técnico danés del Vancouver Whitecaps, llenó de elogios al Deportivo Saprissa, rival de su equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sorensen habló con los medios de comunicación en la conferencia de prensa organizada por la Concacaf, previo al juego del jueves a las 7 p.m. entre morados y canadienses. El Vancouver es de Canadá, pero juega en la MLS de Estados Unidos.

“Sé más de Saprissa que de Concacaf en general. Es un torneo en el que representas a una nación, es muy importante para los aficionados y para los jugadores. Sabemos de los futbolistas que tienen. No entraré en detalles del análisis, pero sé que es un equipo muy difícil. Son fuertes”, afirmó Jesper Sorensen.

El estratega del Vancouver, quien dio la conferencia en la sala de prensa del Estadio Ricardo Saprissa, añadió que el cuadro tibaseño cuenta con jugadores muy tácticos.

“Si damos lo mejor de nosotros, podemos sacar este partido”, dijo el danés, quien lleva mes y medio al frente del Vancouver.

Sorensen resaltó que Saprissa llega con ventaja al compromiso porque ya acumula nueve partidos en su campeonato local, mientras que su equipo sigue en pretemporada.

Además, el técnico reconoció algunos nombres de costarricenses que ha seguido desde su paso por el fútbol danés.

“Estamos totalmente listos para enfrentar este partido, estoy muy feliz. Costa Rica tiene un fútbol muy apasionado, lo que yo he visto, poco, pero lo he visto. He visto que tienen grandes jugadores que en su momento han jugado en Dinamarca, como Bryan Oviedo y Christian Bolaños”, puntualizó.

El jugador Ryan Gauld y Jesper Sorensen, técnico del Vancouver, atendieron a los medios en la conferencia de prensa. (Concacaf/Concacaf)

Sorensen también se refirió al momento actual del club tibaseño, que suma cuatro partidos sin ganar y viene de perder el fin de semana ante el colero del campeonato nacional, Santa Ana.

“A veces consideras eso, pero a veces tienes la Concacaf para volver a la vida. No pongo mucha atención en eso. Sabemos las fortalezas de Saprissa, conocemos nuestras debilidades, pero en estas competencias todos se las toman muy en serio, y puede ser una motivación importante para ellos”, opinó el entrenador.

Ranko Veselinovic, defensa central y el jugador con más tiempo en el Vancouver, destacó los beneficios del cambio de entrenador y la importancia de encontrar equilibrio.

“Hablamos con el entrenador y él entiende que la forma en que jugamos el año pasado fue buena”, dijo el serbio.

“Pero sabíamos que necesitábamos un poco más de agresividad, especialmente cuando estábamos más adelantados en el campo, para evitar los contragolpes, que fueron un gran problema para nosotros la temporada pasada”, añadió en declaraciones a Felipe Vallejo, de AFTN, sitio web que cubre fútbol en Canadá.