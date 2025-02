La pregunta que incomodó y sonrojó a Sabin Merino: su respuesta no despejó las dudas

Sabin Merino, delantero español del Deportivo Saprissa, cambió de color. Su rostro blanco se tornó rojizo; la pregunta lo tomó por sorpresa y lo incomodó.

Sabin se acomodó en la silla, por momentos le costó coordinar las palabras y buscó la forma de salir bien librado ante el cuestionamiento de La Nación.

En la conferencia de prensa organizada por la Concacaf, previa al partido del próximo jueves que Saprissa disputará a las 7 p.m. contra el Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de la Concacaf, Merino y José Giacone, técnico de los morados, atendieron a los medios de comunicación.

En el ejercicio, donde los periodistas hacían una pregunta a Giacone y otra a Merino, el español quedó pasmado porque no esperaba la consulta.

- Sabin, en el segundo tiempo del partido del domingo pasado contra Santa Ana, usted tuvo una opción para anotar. En redes sociales, los aficionados dicen que estaba solo, sin marca, y que era una jugada fácil para hacer el gol. ¿Qué le pasó?

(Merino dudó en responder, al inicio se trabó un poco y luego explicó cómo erró estando solo, sin marca, además de hacer un mal gesto técnico al intentar rematar con la cabeza).

“Somos humanos y erramos. Al final, el primero que quiere hacer el gol soy yo. No sé, creo que el error es parte del fútbol”, contestó Sabin de entrada.

El español agregó que debe saber llevar ese error y afrontarlo para que no vuelva a ocurrir.

“Al final son situaciones de gol. Ojalá tenga muchas, ojalá falle también muchas, porque eso significa que estoy ahí, y de las que fallé también anotaré. Estoy tranquilo y, al final, creo que la situación que tú dices… no sé cómo la viste tú. Fue un centro fuerte y rápido, y el error es parte del fútbol”, resaltó Sabin Merino.

- ¿Cree que usted y Nicolás Delgadillo han cumplido con las expectativas?

- Todo va ligado. Cuando el rendimiento del equipo es bueno, todos salimos más destacados. Creo que Nicolás y yo hemos trabajado muy bien. Llegamos e intentamos estar lo más preparados posible para rendir desde el minuto uno en que tuvimos la oportunidad, y trabajamos para que los resultados se den.

- ¿Este partido contra Vancouver es el juego para levantar la mano, para decir por qué me trajeron?

- Sí, los jugadores soñamos con jugar partidos así. Soñamos con jugar estos partidos y es una de las razones por las que vine. Me gusta enfrentar retos difíciles y es claro que debemos levantar la mano y darlo todo en cada disputa y acción.

Sabin Merino, delantero del Deportivo Saprissa, explicó cómo fallo una opción clara de gol contra Santa Ana. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

- ¿En el terreno de juego cómo se ha sentido?

- Me he sentido bastante bien. Al final, llevaba tiempo sin jugar y tener una serie de minutos era importante para mí. Para un delantero, y para todos en el equipo, es fundamental aportar en todos los sentidos. Hay partidos donde hay más espacio, en otros es más cerrado, y se debe intentar darle soluciones al equipo. He intentado hacer lo posible para adaptarme a las circunstancias de los encuentros.

Sabin Merino debutó con Saprissa en el clásico contra Alajuelense y dejó buenas sensaciones por sus movimientos a los costados, por buscar el balón en el área y por el gol que le dio el empate a su escuadra. Sin embargo, en los choques contra Puntarenas y Santa Ana no mostró el mismo rendimiento y, ante los santaneños, falló una opción que parecía clara para sacudir las redes.

