José Giacone le responde a Juan Carlos Rojas

El domingo pasado, luego de la derrota 1-2 de visita contra Santa Ana, Juan Carlos Rojas usó su cuenta de X (antes Twitter) para referirse al mal momento del equipo.

“A la afición, nuestras sinceras disculpas. Ya mismo hay que darle la vuelta al barco, el margen se va esfumando. Le tengo fe al grupo, pero sé que puede dar mucho más. TIENE que dar mucho más, y sacar el orgullo y los resultados. Y de inmediato”, afirmó Rojas.

En la conferencia de prensa previa al encuentro del jueves a las 7 p.m., organizada por la Concacaf, José Giacone se refirió a lo que escribió el jerarca morado.

