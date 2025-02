Malos resultados, críticas de la afición y cuestionamientos del Presidente. ¿Sufrirá Giacone de insomnio?

A José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, le exigen resultados. La afición morada pide su cabeza porque el equipo no gana. Ya son cuatro fechas sin conocer un triunfo y, encima, se le viene el debut en un torneo internacional.

Saprissa recibe este jueves a las 7 p.m. al Vancouver Whitecaps, por la Copa de Campeones de la Concacaf, certamen donde, en los últimos años, los morados no han superado la primera ronda.

LEA MÁS: La pregunta que incomodó y sonrojó a Sabin Merino: su respuesta no despejó las dudas

En conferencia de prensa, José Giacone respondió si, luego del domingo pasado, cuando el equipo cayó de visita 1-2 contra Santa Ana, ha logrado dormir tranquilo o si piensa que en cualquier momento lo pueden cesar de sus funciones.

”Yo estoy tranquilo, lo tomo con la naturalidad de mi función. Soy director técnico y vivimos de resultados”, dijo José Giacone, cuando La Nación le preguntó cómo se encuentra personalmente y anímicamente.

Giacone añadió que él y su cuerpo técnico han hecho todo lo que está a su alcance para que el equipo genere lo mejor. Según agregó, ha visto crecimiento, aunque no se han dado los resultados.

“Prácticamente, todas esas conjeturas que se hacen, que leo algunas cosas y lo que dijo Juan Carlos Rojas es lo que pensamos todos, que se debe darle la vuelta rápidamente porque Saprissa necesita ganar. Saprissa siempre necesita estar arriba y no me parece nada del otro mundo. Lo demás, yo hago lo que está en mis manos”, resaltó Giacone.

El timonel añadió que posee la conducción de un grupo de 30 jugadores, a quienes calificó de talentosos y a quienes debe dar lo mejor para que puedan rendir.

LEA MÁS: José Giacone le responde a Juan Carlos Rojas

”Pienso que los jugadores están comprometidos, pero no se nos han dado las cosas con las anotaciones. Tengo la confianza de que vamos a salir de esto y no lo tomo como algo personal. Me siento fuerte, con ganas, con mucho ánimo para demostrar también que, en situaciones adversas, se ve la fortaleza”, opinó Giacone.

Giacone añadió que: “Es muy fácil cuando las cosas van bien, todos se suben al carro de la victoria, pero en los momentos críticos es donde se ve realmente el temple que hay que tener, y a través de su historia, este equipo lo ha tenido”, dijo el entrenador morado.

- ¿Cómo está el equipo para enfrentar al Vancouver?

- Todos estamos alineados, para sacar al equipo adelante. Todos los que jerárquicamente están arriba de mí, queremos lavarnos la cara. Tenemos esa ilusión de que llegue el encuentro para demostrar que estamos a la altura y podemos competir internacionalmente.

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, dice tener las fuerzas para sacar al equipo adelante. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Kendall Waston y Gerson Torres están para jugar?

- El caso de Kendall, venía con un golpe óseo, pero venía trabajando físicamente bien. Gerson tenía un problema muscular que se dilató un poco, pero los dos están en condiciones de jugar y están a disposición. No tienen el ritmo que podría ser óptimo, pero está la posibilidad de contar con ellos.

- ¿A qué debe apelar el Saprissa para ganar ante Vancouver?

- Tenemos que trabajar fuerte colectivamente. Tenemos un rival que estudiamos, que cambió de técnico. De nuestra parte no puede faltar garra, entrega, corazón y la casta. Este es un partido que nos pone a prueba y queremos demostrar a la afición que estamos para pelear internacionalmente.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.