TD Más elimina dos publicaciones de sus redes sociales tras señalamientos de falta de respeto y sexismo

Las publicaciones de TD Más en redes sociales suelen generar múltiples reacciones.

Las redes sociales de TD Más acostumbran generar comentarios y polémica, pero en los últimos días desaparecieron dos publicaciones luego de que surgieron acusaciones de “falta de respeto” y “sexismo”.

En la primera, el protagonista era el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, con ocasión de la eliminación de la Selección del Mundial 2026.

En el posteo de TD Más, Maroto aparecía presentando un libro ficticio con el título de “Cómo hacer todo mal”.

El jerarca federativo admitió, en la conferencia de prensa del viernes anterior, que llamó a “una televisora”, que no identificó, para quejarse por lo que consideró faltas de respeto.

Aunque no mencionó a TD Más, la publicación con su imagen y el libro ya no está disponible en ninguna de las redes.

El segundo caso ocurrió este fin de semana, cuando el equipo Cariari Pococí, de la Liga de Ascenso, denunció una publicación que considera sexista.

Todo ocurrió en el encuentro de cuartos de final de Segunda División entre Cariari Pococí y Jicaral, que finalizó empatado 0-0.

El cuerpo médico de Cariari incluye a Madeley Berrocal como fisioterapeuta; la profesional tuvo que ingresar a atender al jugador Ferney Mosquera, algo totalmente normal en todos los partidos del mundo.

Sin embargo, TD Más hizo una publicación con insinuaciones que parecían sexualizar la interacción de la fisioterapeuta.

El club Cariari Pococí reaccionó con molestia y emitió un fuerte comunicado.

“Más allá de las palabras, la publicación intenta generar morbo, en busca de likes e interacciones, sin respeto por la integridad de nuestra compañera.

“Condenamos este tipo de contenido y lo consideramos una agresión a la integridad de la mujer, dando espacio para comentarios cargados de misoginia, cosificación y agresión a la honorabilidad de un ser humano, mujer y profesional”, indica la publicación del club en Facebook.

Este otro posteo tampoco está disponible en las redes de TD Más.

La Nación consultó a una fuente del canal, que prefirió no dar declaraciones.

Esta es la publicación de AD Cariari.