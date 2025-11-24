Inter San Carlos y Quepos sacan provecho en los juegos de ida de los cuartos de final de Liga de Ascenso

Inter San Carlos, que es dirigido por el técnico Douglas Sequeira, es uno de los equipos favoritos a ganar el Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

Inter San Carlos, como visitante, y Quepos Cambute, en casa, tomaron ventaja en los duelos de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

Mientras tanto, Cariari Pococí no logró imponerse en el estadio Comunal de Cariari ante Jicaral Sercoba, en un partido de pocas emociones.

El sábado, la escuadra de Inter San Carlos derrotó 2-1 a Carmelita en el estadio Rafael Bolaños de Alajuela. Andrés Gómez, al minuto 20, puso al frente a los norteños, y un autogol del colombiano Elvis Mosquera al 23 le dio la paridad a los carmelos.

Sin embargo, en el epílogo del compromiso, el experimentado Marco Julián Mena anotó el definitivo 2-1 al minuto 89 para los sancarleños. El juego de vuelta será el sábado 29 de noviembre, a las 7 p. m., en el estadio Carlos Alvarado.

Este domingo, Quepos Cambute aprovechó su reducto para vencer 2-1 a Futbol Consultants. Los josefinos se fueron al frente con un autogol del arquero Isaac Solórzano, luego de que el balón rebotara en su cuerpo tras el remate de penal de Diego Madrigal, al minuto 42.

Los quepeños respondieron y, también por la vía del penal, emparejaron la cuenta con anotación de Lenín Montano al 45+6. En la segunda parte, los puntarenenses continuaron dominando las acciones y, tras un remate de Esyin Cordero, el cubano Elvis Casanova incurrió en autogol al minuto 76 para darle el triunfo a los porteños.

El segundo compromiso entre ambas escuadras se realizará el sábado 29 de noviembre, a las 7 p. m., en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

Mientras tanto, Cariari y Jicaral no se hicieron daño tras igualar 0-0, en un encuentro donde el mal estado de la cancha no colaboró con el espectáculo. Todo se definirá el domingo 30 de noviembre, a la 1 p. m., en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña.

Este lunes 24 de noviembre se disputará el último duelo de los cuartos de final, cuando Palmares enfrente a Escorpiones de Belén, a las 7 p. m., en el estadio Jorge Palmareño Solís. Este juego será transmitido por TD+.

El campeón del Apertura 2025 de la segunda división, en caso de repetir como monarca del Clausura 2026, ascenderá automáticamente a la Primera División. De no lograrlo, quedará sembrado para una eventual final nacional.