Ocho equipos pelearán por llegar a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso

Los cuartos de final de a Liga de Ascenso comenzarán el próximo fin de semana

Por Juan Diego Villarreal
Palmares Liga de Ascenso Cuartos de final del Torneo Apertura 2025 16 de noviembre del 2025 Cortesía: Palmares
Palmares derrotó 5-0 a Quepos Cambute, este domingo, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso. (La Nación/Cortesía: Palmares)







Liga de AscensoTorneo Apertura 2025Clasificados a los cuartos de final
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

