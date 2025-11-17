Ocho equipos pelearán por llegar a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso

Palmares derrotó 5-0 a Quepos Cambute, este domingo, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

En una jornada emocionante, llena de goles y partidos muy disputados, se realizó la última fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, donde se conocieron los ocho equipos clasificados a los cuartos de final.

Sin duda, la clasificación de Carmelita y Palmares, y la eliminación del recién descendido Santa Ana FC y Upala fueron las sorpresas de la fecha.

Por el Grupo A lograron el boleto Inter San Carlos, Jicaral Sercoba, Quepos Cambute y Palmares.

Los palmareños alcanzaron su cupo al golear 5-0 a Quepos, con un triplete de Bryan Solórzano y tantos de Johnny Salas y Jean Pol Salas. Upala quedó fuera tras caer 5-2 ante Jicaral Sercoba, mientras que Sarchí ganó 1-3 al Municipal Grecia, pero quedó eliminado por gol diferencia.

Palmares y Sarchí sumaron 18 puntos, pero la goleada de los palmareños los dejó con -1, mientras que los sarchiceños finalizaron con -2, quedando fuera de la segunda fase.

En el Grupo B, Escorpiones de Belén, Fútbol Consultants, Cariari Pococí y Carmelita pelearán por el Torneo Apertura 2025.

Cariari, Carmelita y Santa Ana sumaron 18 unidades, pero por gol diferencia los carmelos dejaron fuera del camino a los santaneños en el último minuto.

Cariari goleó 3-0 a Aserrí, con las conquistas de Benjamín Montero, Ricardo French y Fuller Baltodano. Carmelita venció 2-0 a Santa Ana, gracias a los tantos del colombiano Camilo Mondragón y de José Garro al 90+6, para asegurar su clasificación.

En el gol diferencia, los guapileños finalizaron con +7, Carmelita con 0 y Santa Ana con -1, quedando fuera de la segunda fase.

Cumplida la primera fase, los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Carmelita vs. Inter San Carlos, Quepos Cambute vs. Fútbol Consultants, Cariari Pococí vs. Jicaral Sercoba y Palmares vs. Escorpiones.

La fecha y los horarios de los partidos de los cuartos de final aún deben ser confirmados por el Comité de Competición de la Liga de Ascenso, pero se tiene previsto que inicien el próximo fin de semana.

El campeón del Torneo Apertura 2025 se asegurará un lugar en la final nacional. En caso de que el mismo equipo gane el Clausura 2026, ascenderá automáticamente a la Primera División. Si otro conjunto conquista el Clausura, se deberá disputar una gran final nacional para definir al monarca de la Liga de Ascenso.